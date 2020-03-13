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13.03.20 10:30
Роспотребнадзор: 34 случая COVID-19 официально подтверждены в РФ
"В мире по состоянию на 08:00 мск 13.03.2020 общее число заболевших составляет 132 тыс. 756 подтверждённых случая (прирост за сутки 6 тыс. 731 случай; 5,3%)", - говорится в ежедневном бюллетене ведомства о коронавирусной инфекции.
Если не считать Китай, коронавирус зафиксирован в 111 странах мира, в них зарегистрировано 51 тыс. 753 случая. Почти весь прирост новых случаев приходится на страны вне Китая (6 тыс. 708 случаев, 14,9%).
Кроме того, сообщается, что за последние сутки впервые случаи зарегистрированы в Гайане (один; из США), на Кубе (три; из Италии).
В России, напоминают в Роспотребнадзоре, накануне было зарегистрировано шесть новых случаев Covid-19: четыре в Москве и по одному в Калининграде и Краснодарском крае. Общее число официальных диагнозов в России - 34. Из них 31 случай - это граждане России, прибывшие из-за рубежа, два случая - граждане Китая (выписаны в феврале) и еще один случай - гражданин Италии, студент по обмену петербургского медвуза.
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