Роспотребнадзор: 34 случая COVID-19 официально подтверждены в РФ

13.03.20 10:30

© РИА Новости. Рамиль Ситдиков

13 марта. Interfax-Russia.ru - Прирост новых зафиксированных случаев коронавируса Covid-19 в мире составил 6,7 тыс. за сутки, общее число заболевших превысило 132 тыс. человек, сообщает Роспотребнадзор в пятницу.

"В мире по состоянию на 08:00 мск 13.03.2020 общее число заболевших составляет 132 тыс. 756 подтверждённых случая (прирост за сутки 6 тыс. 731 случай; 5,3%)", - говорится в ежедневном бюллетене ведомства о коронавирусной инфекции.

Если не считать Китай, коронавирус зафиксирован в 111 странах мира, в них зарегистрировано 51 тыс. 753 случая. Почти весь прирост новых случаев приходится на страны вне Китая (6 тыс. 708 случаев, 14,9%).

Кроме того, сообщается, что за последние сутки впервые случаи зарегистрированы в Гайане (один; из США), на Кубе (три; из Италии).

В России, напоминают в Роспотребнадзоре, накануне было зарегистрировано шесть новых случаев Covid-19: четыре в Москве и по одному в Калининграде и Краснодарском крае. Общее число официальных диагнозов в России - 34. Из них 31 случай - это граждане России, прибывшие из-за рубежа, два случая - граждане Китая (выписаны в феврале) и еще один случай - гражданин Италии, студент по обмену петербургского медвуза.