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13.03.20 10:42
Погода в Уфе побила температурный рекорд 1953 и 2019 годов
"Днем 12 марта на метеостанции Уфа-Дема температура воздуха повышалась до +5,7 градуса, перекрыв абсолютный максимум этого дня 1953, 2019 годов, который составлял +4,8 градуса. На метеостанции аэропорта Уфа температура воздуха повышалась до +4,7 градуса, на метеорологическом посту Уфа-ГМЦ до +6,3", - говорится в пресс-релизе.
Отмечается, что в целом по Башкирии днем 12 марта максимальная температура воздуха повышалась от +3 до +9 градусов, местами в горах от 11 до 13 градусов тепла, а на метеорологической станции в Белорецком районе достигла +15,7.
Ранее сообщалось, что минувшая зима в Башкирии стала самой теплой с 1937 года, средние температуры превысили норму на 7 градусов, в Уфе трижды фиксировались абсолютные максимумы температуры. По прогнозам гидрометцентра, в марте в республике будет на 1,5-2 градуса теплее, чем обычно.
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