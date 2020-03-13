"Челябинский цинковый завод" направит 4,5 млрд руб. на экологические мероприятия

13.03.20 10:46

© РИА Новости. Александр Кондратюк

13 марта. Interfax-Russia.ru - ПАО "Челябинский цинковый завод" (ЧЦЗ, входит в состав Уральской горно-металлургической компании, УГМК) в 2020-2024 годах направит на природоохранные мероприятия 4,5 млрд рублей.

Как сообщил генеральный директор ЧЦЗ Павел Избрехт в пятницу в ходе посещения предприятия полномочным представителем президента в Уральском федеральном округе Николаем Цукановым, в частности, в этом году предприятие внедрило в промышленную эксплуатацию технологию флотации цинковых кеков, что позволяет снизить выбросы диоксида серы. Кроме того, в этом году для контроля мониторинга выбросов будет установлено дополнительно три стационарных поста на границе санитарной-защитной зоны, а также планируется провести зарыбление акватории озера Смолино.

По словам Избрехта, в 2021 году завод запустит в эксплуатацию склад концентратов N2 стоимостью 45 млн рублей, что "позволит снизить неорганизованные выбросы пылевых веществ", и построит склад сырья на рудном дворе стоимостью 650 млн рублей, что также позволит снизить запыленность территории, в 2022 году планируется ввести участок очистки газов установок растворения вторичного цинкосодержащего сырья, расширить сеть мониторинга, провести благоустройство окружающей территории.

"К 2024 году планируем завершить два наиболее масштабных мероприятия - строительство газоочистки вельц-цеха, что позволит сократить количество выбросов в атмосферу в два раза, и строительство очистных сооружений, что позволит полностью закольцевать оборот технической воды внутри предприятия и полностью исключить сброс промышленных стоков в реку Миасс", - сказал гендиректор ЧЦЗ.

Он отметил, что в настоящее время в реку сбрасывается 29% от годового норматива по сбросу загрязняющих веществ в 30 тыс. тонн в год. Выбросы в атмосферу составляют 30% от установленного норматива в 12 тыс. тонн в год. В целом на долю ЧЦЗ приходится 1,23% всех выбросов в Челябинске, отметил Избрехт.

В 2019 году ЧЦЗ подписал четырехстороннее соглашение об участии в экологических программах с Минприроды РФ, Росприроднадзором и губернатором Челябинской области.

Челябинский цинковый завод является крупнейшим в России производителем металлического цинка и сплавов на его основе. УГМК контролирует 97,71% акций завода.