Более трех тысяч летних кафе откроют в Москве

13.03.20 10:49

© РИА Новости. Илья Питалев

13 марта. Interfax-Russia.ru - В 2020 году на территории Москвы планируется разместить более трех тысяч летних кафе, сообщили в пятницу в пресс-службе Госинспекции по недвижимости.

"Количество сезонных заведений ежегодно растет. В 2020 году в Москве уже запланировано к размещению более трех тысяч летних кафе, и этот перечень продолжает пополняться", - цитирует пресс-служба заммэра Москвы по экономической политике и имущественно-земельным отношениям Владимира Ефимова.

В ведомстве отметили, что в этом году единые правила по размещению летних кафе также распространят на территорию новой Москвы.

"До 2020 года регламент размещения летних кафе распространялся на все округа, за исключением ТиНАО. Отсутствие единых правил вызывало определенные трудности и жалобы со стороны рестораторов в этом округе Москвы", - подчеркнул Ефимов.

Он добавил, что в декабре 2019 года были внесены соответствующие поправки, которые позволят распространить порядок размещения летних веранд на все округа Москвы, включая новые территории.

В ведомстве напомнили, что новый сезон летних кафе стартует 1 апреля, при этом монтировать конструкции разрешено уже с 15 марта.

"Земельный участок под размещение летней веранды предоставляется на безвозмездной основе, необходимо только обратиться за получением госуслуги и через 30 дней получить уведомление о включении в "Схему размещения"", - добавил начальник Госинспекции по недвижимости Владислав Овчинский.

Летние веранды размещаются в Москве ежегодно с 1 апреля по 1 ноября. Земельные участки для их размещения город предоставляет бесплатно.

За нарушение требований к размещению летних кафе предусмотрена административная ответственность в виде штрафа для юрлиц до 150 тыс. рублей. В случае неустранения нарушений штрафы могут достигать 300 тыс. рублей.