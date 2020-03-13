Центр организации питания школьников создадут в Вологодской области

13.03.20 10:50

© РИА Новости. Игорь Зарембо

13 марта. Interfax-Russia.ru - Центр сопровождения организации питания школьников запустят на Вологодчине, сообщает пресс-служба губернатора региона.

Новая структура появится на базе Вологодского института развития образования. С 1 апреля специалисты приступят к реализации программы развития инфраструктуры пищеблоков и столовых, начнут координировать организацию питания школьников.

"Уже с 1 сентября этого года все школьники младших классов области будут обеспечены бесплатным горячим питанием. Сегодня я поговорил с персоналом Устье-Угольской школы. Они уже готовы приступить к реализации задачи президента РФ", - цитирует пресс-служба главу региона Олега Кувшинникова.

По его словам, детям нравится рацион, а это значит, что питание в школе качественное. "Конечно, такая ситуация не везде. Поручил департаменту образования области подготовить информацию о состоянии пищеблоков школ и пересмотреть их развитие в соответствии с новыми задачами", - сказал губернатор.

Образовательные организации уже составили технические паспорта пищеблоков. В ближайшее время будет подготовлен итоговый аудит о возможных ремонтах и закупке необходимого оборудования, мебели.

Всего в области работает 344 школы, в которых открыты 415 пищеблоков и буфетов. В каждой школе разработана своя система приготовления горячего питания. Первая - аутсорсинг, в рамках которой коммерческая организация занимается приготовлением пищи для школьников и доставкой в учебное заведение. В рамках второй системы открыто муниципальное предприятие, которое также занимается приготовлением обедов детям, по третьей системе пищу готовят непосредственно в учебном заведении.

На данный момент в начальных классах школ Вологодской области обучается 60 тысяч учеников. Чтобы обеспечить их бесплатным горячим питанием, требуется выделить дополнительное региональное софинансирование в объеме 43 млн рублей. Соответствующую поправку в областной бюджет ранее внес в региональный парламент Кувшинников.