Под наблюдение с подозрением на коронавирус в Брянской области попали 32 человека

13.03.20 11:00

© РИА Новости. Павел Лисицын

13 марта. Interfax-Russia.ru - Ни одного случая заражения коронавирусом в Брянской области по состоянию на 12 марта не зафиксировано, сообщила журналистам руководитель регионального управления Роспотребнадзора Людмила Трапезникова.

При этом она отметила, что под наблюдение с подозрением на инфекцию попали 32 человека.

"Все они чувствуют себя хорошо", - добавила Трапезникова.

Она также сообщила, что в регионе работает оперативный штаб, принимаются меры предосторожности на границе региона (Брянская область граничит с Украиной и Белоруссией - ИФ), подготовлены медицинские учреждения.

"Федеральная служба оперативно разработала 175 рекомендаций по работе с коронавирусной инфекцией. Все алгоритмы доведены до хозяйствующих субъектов. Это и по обработке транспорта, и общественного питания", - сказала руководитель управления.

Она добавила, что жители могут сообщить о недостаточных мерах профилактики коронавируса по телефону "горячей линии" управления Роспотребнадзора или на сайте регионального департамента здравоохранения.

В местных СМИ появилась информация о том, что под карантин из-за коронавируса попал Брянский губернаторский оркестр, который недавно вернулся с гастролей по Франции и Польше. Им предстоит провести в самоизоляции 14 дней. Как сообщил журналистам руководитель коллектива Эдуард Амбарцумян, на границе музыканты прошли проверку на коронавирус. По предварительным данным, инфицированных нет.