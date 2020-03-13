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13.03.20 11:05

Первый в Амурской области сертификат на маткапитал за первенца получила жительница Благовещенска

© РИА Новости. Кирилл Брага
13 марта. Interfax-Russia.ru - Первый сертификат на право получения материнского капитала за рождение первого ребенка вручен в Амурской области жительнице Благовещенска, сообщила агентству "Интерфакс - Дальний Восток" начальник отдела соцвыплат областного отделения Пенсионного фонда РФ Наталья Белякова.

"На сегодняшний день у нас 26 заявлений на маткапитал за первенца. Собрать необходимый пакет документов предельно просто, он небольшой. Постепенно сокращается срок рассмотрения заявления, и к январю 2021 года он будет сокращен до пяти рабочих дней", - отметила представитель Пенсионного фонда.

Первый сертификат получила Елена Ларина, которая сообщила агентству "Интерфакс - Дальний Восток", что стала мамой в феврале, родила сына Юрия 23 февраля - в День Защитника Отечества.

"Мне до сих пор не верится. Я обратилась с документами 4 марта и совсем не думала, что буду первым получателем. Окончательное решение о том, куда направить средства, еще не приняли, но, скорее всего, пойдут на погашение ипотеки. Это первая такая серьезная финансовая поддержка государства для нашей семьи", - сказала Ларина.

Она заверила, что планирует родить еще детей, так как всегда хотела иметь не меньше двух.

Как сообщалось, президент РФ Владимир Путин подписал закон, распространяющий право на получение материнского капитала на рожающих в первый раз, а также увеличивающий выплаты при рождении второго ребенка на 150 тыс. рублей.

Семьи, в которых с 1 января 2020 года родился (усыновлен) первый ребенок, получат от государства 466 тыс. 617 рублей. При рождении второго ребенка маткапитал увеличится на 150 тыс. рублей и составит 616 тыс. 617 рублей.

Программа материнского капитала продлена до 2026 года.

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