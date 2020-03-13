Роспотребнадзор: заразившийся коронавирусом житель Кубани легко переносит инфекцию

13.03.20 11:08

© РИА Новости. Алексей Даничев

13 марта. Interfax-Russia.ru - Состояние госпитализированного жителя Краснодарского края, у которого выявлена коронавирусная инфекция, не ухудшалось, температура нормальная, осложнений нет, сообщила заместитель руководителя управления Роспотребнадзора по региону Татьяна Гречаная.

"За прошедшие сутки в Краснодарском крае зарегистрирован один случай коронавирусной инфекции. Это 60-летний житель Приморско-Ахтарского района. Выявлен нами как лицо, вернувшееся из региона с не благоприятной эпидобстановкой - Италии", - сказала Гречаная журналистам в пятницу.

Она уточнила, что мужчина госпитализирован в инфекционный бокс инфекционной больницы Краснодара.

"В настоящее время температура пациента - 36,7, никаких осложнений не наблюдается", - подчеркнула она.

У пациента, уточнила Гречаная, отмечено покраснение горла.

"По оценкам специалистов, болезнь протекает в лёгкой форме", - сказала она.

Контактные лица находятся под медицинским наблюдением. Проводится их лабораторное обследование.

"Круг контактных лиц ограничен. Их не более 20 человек - родственники, те, кто общался с ним, и фельдшеры, осматривавшие пациента. Часть наблюдаются на дому. Один член семьи помещен на карантин в инфекционную больницу Краснодара. У всех коронавирус не выявлен", - добавила Гречаная.

Продолжается проведение комплекса необходимых профилактических и противоэпидемических мероприятий.

Проводится усиленный санитарно-карантинный контроль в 14 пунктах пропуска через государственную границу Российской Федерации в Краснодарском крае за прибывающими транспортными средствами, лицами (пассажиры, члены экипажа) и грузами, как на международных, так и внутренних направлениях.

С января 2020 года в Краснодарском крае досмотрено 3189 транспортных средств, более 204 тыс. пассажиров и членов экипажей и 517 партий груза.