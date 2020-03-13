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13.03.20 11:08
Роспотребнадзор: заразившийся коронавирусом житель Кубани легко переносит инфекцию
"За прошедшие сутки в Краснодарском крае зарегистрирован один случай коронавирусной инфекции. Это 60-летний житель Приморско-Ахтарского района. Выявлен нами как лицо, вернувшееся из региона с не благоприятной эпидобстановкой - Италии", - сказала Гречаная журналистам в пятницу.
Она уточнила, что мужчина госпитализирован в инфекционный бокс инфекционной больницы Краснодара.
"В настоящее время температура пациента - 36,7, никаких осложнений не наблюдается", - подчеркнула она.
У пациента, уточнила Гречаная, отмечено покраснение горла.
"По оценкам специалистов, болезнь протекает в лёгкой форме", - сказала она.
Контактные лица находятся под медицинским наблюдением. Проводится их лабораторное обследование.
"Круг контактных лиц ограничен. Их не более 20 человек - родственники, те, кто общался с ним, и фельдшеры, осматривавшие пациента. Часть наблюдаются на дому. Один член семьи помещен на карантин в инфекционную больницу Краснодара. У всех коронавирус не выявлен", - добавила Гречаная.
Продолжается проведение комплекса необходимых профилактических и противоэпидемических мероприятий.
Проводится усиленный санитарно-карантинный контроль в 14 пунктах пропуска через государственную границу Российской Федерации в Краснодарском крае за прибывающими транспортными средствами, лицами (пассажиры, члены экипажа) и грузами, как на международных, так и внутренних направлениях.
С января 2020 года в Краснодарском крае досмотрено 3189 транспортных средств, более 204 тыс. пассажиров и членов экипажей и 517 партий груза.
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