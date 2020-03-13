Подмосковный Минтранс предупреждает о сильном ветре и заморозках в регионе

13.03.20 11:18

© РИА Новости. Алексей Даничев

13 марта. Interfax-Russia.ru - Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области призывает участников дорожного движения быть бдительными в связи с ухудшением погодных условий в регионе, сообщает пресс-служба ведомства.

"На территории Московской области сегодня сильный ветер с порывами до 25 метров в секунду, возможен дождь. Воздух прогреется до 6 градусов. В ночь на субботу возможны небольшие заморозки до -2 градусов. Атмосферное давление ниже нормы - 731 мм ртутного столба. Неблагоприятные погодные условия сохранятся утра субботы", - говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что погодные условия могут привести к ухудшению дорожно-транспортной ситуации в регионе. Обращаем внимание, что водителям следует быть крайне внимательными и аккуратными в местах возможного появления пешеходов: перед пешеходными переходами, остановками общественного транспорта и перекрестками.

Кроме того, не рекомендуется парковать автомобили вблизи деревьев и рекламных конструкций.

Пешеходам рекомендуется соблюдать осторожность при движении по тротуарам и пешеходным переходам, ожидать транспорт только на посадочных площадках.