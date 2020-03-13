|
|
|
|СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com
|
|
13.03.20 11:20
Подмосковье примет участие в акции "Час Земли"
"В 2020 году международный "Час Земли" состоится в 14-й раз. В Подмосковье отключат электроэнергию у более чем 500 объектов. Тысячи киловатт-часов будут сэкономлены. Это привлечет внимание общественности к проблемам энергосбережения" - приводятся в сообщении слова руководителя ведомства Александра Самарина.
В нем уточняется, что 28 марта в 20:30 архитектурно-художественная подсветка административных, культурных, спортивных зданий Подмосковья будет отключена на один час.
"Энергетики призывают всех жителей Подмосковья также выключить электричество в домах на час", - отмечается в сообщении.
"Час Земли" - самая массовая экологическая акция. В ней принимают участие более 2 миллиардов человек по всему миру, более 188 стран и более 7000 городов. Подсветка гаснет на более чем 18 000 архитектурных памятников.
В прошлом году количество сэкономленной электроэнергии превысило 17000 кВт/ч. В 2020 году итоги будут подведены 1 апреля.
Читайте нас в "Яндекс. Новости", подписывайтесь наш канал в "Яндекс.Дзен"
|
Interfax-Russia.ru – Московские работодатели могут получить субсидии на профессиональное обучение сотрудников. Новая мера поддержки поспособствует росту числа высококвалифицированных кадров.
.
Interfax-Russia.ru – Осваивать профессии будущего столичные школьники начинают уже с 10 лет. Попробовать себя в роли инженеров и дизайнеров они могут в детских технопарках.
.
|Об "Интерфаксе" | Контакты | Реклама на сайте
|
Партнер Рамблера
|
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".
Copyright © 1991-2020 Interfax. Все права защищены.
Условия использования информации | Запрещено для детей | Политика обработки персональных данных | Выходные данные
разработка : web.finmarket