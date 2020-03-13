Подмосковье примет участие в акции "Час Земли"

13.03.20 11:20

© РИА Новости. Валерий Мельников

13 марта. Interfax-Russia.ru - В Подмосковье 28 марта во время проведения "Часа Земли" отключат электроэнергию более чем на 500 объектах, сообщает пресс-служба министерства энергетики региона.

"В 2020 году международный "Час Земли" состоится в 14-й раз. В Подмосковье отключат электроэнергию у более чем 500 объектов. Тысячи киловатт-часов будут сэкономлены. Это привлечет внимание общественности к проблемам энергосбережения" - приводятся в сообщении слова руководителя ведомства Александра Самарина.

В нем уточняется, что 28 марта в 20:30 архитектурно-художественная подсветка административных, культурных, спортивных зданий Подмосковья будет отключена на один час.

"Энергетики призывают всех жителей Подмосковья также выключить электричество в домах на час", - отмечается в сообщении.

"Час Земли" - самая массовая экологическая акция. В ней принимают участие более 2 миллиардов человек по всему миру, более 188 стран и более 7000 городов. Подсветка гаснет на более чем 18 000 архитектурных памятников.

В прошлом году количество сэкономленной электроэнергии превысило 17000 кВт/ч. В 2020 году итоги будут подведены 1 апреля.