Томская область в 2020 году направит на лечение онкозаболеваний 2,6 млрд рублей

13.03.20 11:24

© РИА Новости. Таисия Воронцова

13 марта. Interfax-Russia.ru - Власти Томской области повышают финансирование оказания помощи онкологическим больным в дневных и круглосуточных стационарах, сообщает пресс-служба обладминистрации в пятницу.

"С 2018 по 2020 годы стоимость онкопомощи за счет средств территориального фонда обязательного медицинского страхования Томской области выросла почти в три раза - с 900 млн до 2,6 млрд рублей в год", - говорится в пресс-релизе.

По данным директора территориального фонда ОМС Алексея Рудко, особое внимание уделяется профилактике, раннему выявлению онкопатологии и факторов риска ее развития в рамках диспансеризации и профосмотров.

Так, в 2019 году в профилактических акциях по раннему выявлению онкологических заболеваний приняли участие почти 8 тыс. человек, еще 5 тыс. жителей региона прошли обследования в мобильном диагностическом комплексе онкодиспансера.

Рудко отметил, что в Томской области внедряются современные виды лечения онкозаболеваний, по полису ОМС стали доступны сложные операции, дорогостоящая диагностика и химиотерапия.