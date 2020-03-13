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13.03.20 11:24
Томская область в 2020 году направит на лечение онкозаболеваний 2,6 млрд рублей
"С 2018 по 2020 годы стоимость онкопомощи за счет средств территориального фонда обязательного медицинского страхования Томской области выросла почти в три раза - с 900 млн до 2,6 млрд рублей в год", - говорится в пресс-релизе.
По данным директора территориального фонда ОМС Алексея Рудко, особое внимание уделяется профилактике, раннему выявлению онкопатологии и факторов риска ее развития в рамках диспансеризации и профосмотров.
Так, в 2019 году в профилактических акциях по раннему выявлению онкологических заболеваний приняли участие почти 8 тыс. человек, еще 5 тыс. жителей региона прошли обследования в мобильном диагностическом комплексе онкодиспансера.
Рудко отметил, что в Томской области внедряются современные виды лечения онкозаболеваний, по полису ОМС стали доступны сложные операции, дорогостоящая диагностика и химиотерапия.
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