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13.03.20 11:27

Суд вернется к делу "Седьмой студии" Серебренникова через неделю

© РИА Новости. Алексей Куденко
13 марта. Interfax-Russia.ru - Мещанский суд Москвы 19 марта вернется к рассмотрению уголовного дела о мошенничестве в отношении режиссера Кирилла Серебренникова, так как оно еще находится на экспертизе, передал корреспондент "Интерфакса".

"Отложить судебное заседание на 19 марта в 10:00", - объявила судья Олеся Менделеева на заседании в пятницу. По ее словам, материалы уголовного дела еще не вернулись с повторной экспертизы.

Назначить по делу новую финансово-экономическую, оценочную, искусствоведческую экспертизу в декабре 2019 года суд попросила сторона гособвинения, которая сослалась на то, что предыдущая экспертиза, проведенная при первом рассмотрении дела по существу, была осуществлена с участием "предвзятых экспертов", а именно профессора института театрального искусства (ГИТИС) Видмантаса Силюнаса и замдиректора МХТ им. Чехова Марины Андрейкиной, ранее, по данным обвинения, публично выражавших поддержку фигурантам дела.

Вместе с тем, исключить предыдущую экспертизу из дела, как о том попросил гособвинитель, суд отказался. При этом суд решил поставить перед новыми экспертами те же вопросы, на которые отвечали их предшественники. Они должны будут выяснить: в каком объеме автономная некоммерческая организация (АНО) "Седьмая студия" в 2011-2014 годах получала денежные средства из Минкультуры и в каком из иных источников; какова общая сумма всех расходов АНО за указанный период; осуществлялись ли "Седьмой студией" расходы, не связанные с реализацией проекта "Платформа"; в каком размере АНО перечисляла денежные средства на счета фирм, которые занимались обналичиванием; каков был объем затрат для реализации каждого конкретного мероприятия.

Проведение повторной экспертизы, как и предыдущей, поручено комиссии при Центре судебной экспертизы министерства юстиции РФ. Для искусствоведческой части исследования суд привлек приглашенных им самим кандидатов - доцента кафедры искусствознания Театрального училища им. Щепкина Ольгу Королеву и заместителя исполнительного директора по финансовым, правовым и кадровым вопросам МХАТ им. Горького Елену Баженову.

Как сообщалось, согласно выводам предыдущей экспертизы, сумма затрат на проект "Платформа" Серебренникова существенно превышала сумму его госфинансирования.

В деле также остается экспертиза, проведенная единолично экспортом на стадии предварительного расследования и установившая сумму ущербу, вмененную фигурантам.

Фигурантам дела "Седьмой студии" вменяется хищение 133 млн бюджетных рублей, выделенных в 2011-2014 годах основанной Серебренниковым одноименной АНО на реализацию проекта по популяризации и развитию современного искусства "Платформа" (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

Расследование основного дела в 2018 году было завершено - с октября оно находилось на рассмотрении Мещанского суда. На скамье подсудимых оказались четыре человека: Серебренников, бывший генпродюсер "Седьмой студии" и экс-директор "Гоголь-центра" Алексей Малобродский, экс-руководитель департамента государственной поддержки искусства и народного творчества Минкультуры России, директор Российского академического молодежного театра (РАМТ) Софья Апфельбаум, а также бывший генеральный директор АНО и экс-директор ярославского театра им. Волкова Юрий Итин.

После получения результатов второй экспертизы в сентябре 2019 года суд вернул дело в прокуратуру, которая, однако, не согласилась с таким решением и оспорила его в апелляционной инстанции. В результате Мосгорсуд направил дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции в ином составе, которое началось 1 ноября.

Дело экс-главбуха "Седьмой студии" Нины Масляевой, которой предъявлено такое же обвинение, как и ее бывшим коллегам, в начале 2018 года было выделено в отдельное производство, поскольку она единственная признала вину и заключила сделку со следствием. В прошлом году ее дело также было сначала возвращено судом в прокуратуру, а потом направлено апелляционной инстанцией на новое рассмотрение. При этом новый суд отказался рассмотреть дело Масляевой в особом порядке - без исследования доказательств, усомнившись в выполнении подсудимой всех условий "сделки".

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