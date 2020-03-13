Глава Якутии запретил усыплять оставшихся в пункте передержки животных

13.03.20 11:33

© РИА Новости. Владимир Трефилов

13 марта. Interfax-Russia.ru - Собаки, оставшиеся в получившем скандальную известность после обнаружения сотен убитых животных пункте передержки в Якутске, останутся в живых.

"Запретил усыплять тех собак, которые сегодня находятся в пункте передержки животных г. Якутска. Все 72 собаки будут находиться под контролем ветеринаров, клинический осмотр 3 раза в день", - написал глава Якутии Айсен Николаев на своей странице в Twitter.

Ранее сообщалось, что волонтеры и зоозащитники обнаружили в контейнере на территории пункта передержки животных в Якутске трупы 100 собак и кошек, которым перерезали горло. Перед этим у одной из отловленных собак было обнаружено бешенство, и пункт передержки закрыли на карантин. На опубликованном волонтерами видео работники пункта заявили, что выполняли приказ департамента ветеринарии Якутии. Всего путем эвтаназии было умерщвлено более 200 собак и кошек.

Мэр Якутска Сардана Авксентьева заявила, что не давала указаний об умерщвлении животных. По факту обнаружения трупов она обратилась в полицию с просьбой дать правовую оценку инциденту, а также поставила в известность прокурора Якутска. МВД Якутии проводит процессуальную проверку.

Председатель комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов сообщил о подготовке депутатского запроса о проверке законности умерщвления кошек и собак.

Глава Якутии Айсен Николаев дал поручение провести проверку по данному инциденту. Созданная по его поручению комиссия не нашла нарушений в работе пункта передержки и подтвердила необходимость эвтаназии животных в связи с обнаружением вируса бешенства. Кроме того, членами комиссии установлено, что "нет никаких документальных подтверждений, что животных, находившихся в контейнере, лишили жизни каким-то жестоким, негуманным образом".