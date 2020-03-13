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13.03.20 11:38

СЭС мощностью 25 МВт построят в Саратовской области в 2020г

© РИА Новости. Стрингер
13 марта. Interfax-Russia.ru - ГК "Хевел" в 2020 году построит и введет в эксплуатацию первую очередь Дергачевской СЭС мощностью 25 МВт в Саратовской области, говорится в сообщении компании.

"Хевел" в 2017 году запустила в Саратовской области три СЭС - Пугачевскую, Орловогайскую и Новоузенскую мощностью по 15 МВт каждая. С вводом в эксплуатацию новой совокупная мощность солнечной генерации компании в регионе достигнет 70 МВт.

Сообщается, что в 2019 году суммарная выработка солнечной генерации "Хевел" в Саратовской области составила 53,436 млн кВт.ч, что в 1,5 раза больше, чем годом ранее.

Всего в текущем году "Хевел" планирует построить 25 объектов солнечной генерации совокупной мощностью более 480 МВт. Новые проекты будут реализованы на территории России в республиках Калмыкия, Адыгея, Бурятия, в Саратовской и Омской областях, Краснодарском крае, также будут осуществлены крупные проекты в Казахстане.

"Хевел" является крупнейшей в России энергокомпанией, работающей в сфере солнечной энергетики. ГК "Хевел" была основана в 2009 году как совместное предприятие "Роснано" и "Реновы" Виктора Вексельберга. В конце 2018 года "Роснано" вышла из проекта. В настоящее время "Ренова" владеет 46%, еще 54% принадлежат ООО "Реам менеджмент", единственным владельцем которого является Михаил Сиволдаев.

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