Имамам Татарстана рекомендовано сократить время молитв в мечетях из-за коронавируса

13.03.20 11:45

© РИА Новости. Максим Богодвид

13 марта. Interfax-Russia.ru - Имамам Татарстана в целях профилактики коронавируса рекомендовано сократить время молитв и религиозных праздничных мероприятий, а верующим - уделять особое внимание гигиене, сообщает пресс-служба Духовного управления мусульман республики в пятницу.

"Рекомендуется по возможности сократить время между азаном и икаматом, время пятничной хутбы и других праздничных мероприятий, которые мусульмане обязаны посещать: Праздник разговения и Курбан", - говорится в рекомендациях татарстанского муфтията для мусульманских священнослужителей.

Прихожан мечетей также попросили проявить бдительность. Верующим рекомендовано соблюдать правила гигиены при чихании и кашле, проводить дезинфекцию помещений, чаще молиться и воздержаться от поездок в страны, где высока вероятность заразиться вирусом.

"Если вы услышите о чуме в некой земле, не входите в нее; если же чума распространилась в местности, где вы находитесь, не покидайте её", - напомнили верующим рекомендации из священных книг.

Как сообщалось ранее, накануне в России было зарегистрировано шесть новых случаев Covid-19: четыре в Москве и по одному в Калининграде и Краснодарском крае. Общее число официальных диагнозов в России - 34. Из них 31 случай - это граждане России, прибывшие из-за рубежа.