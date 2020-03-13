Завершено следствие по делу псковской журналистки, обвиняемой в оправдании терроризма

13.03.20 11:49

© РИА Новости. Рамиль Ситдиков

13 марта. Interfax-Russia.ru - В Псковской области завершено расследование уголовного дела журналистки Светланы Прокопьевой, обвиняемой в оправдании терроризма, сообщила "Интерфаксу" адвокат Татьяна Мартынова в пятницу.

"Расследование завершено. Мы ознакомились с материалами дела, с теми, которые прибавились к тем, с которыми мы знакомились ранее", - сказала Мартынова.

Она добавила, что, дело будет направлено в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения.

Как сообщалось, следствие по уголовному делу Прокопьевой было завершено в октябре, однако в декабре расследование возобновилось.

В ноябре 2018 года в эфире "Эха Москвы" в Пскове (радиоканал "FM 60", осуществляющий вещание "Эха Москвы" в Пскове) вышла в эфир программа Прокопьевой, где она анализировала теракт, совершенный на территории страны, и высказала свое мнение о действиях террориста. По мнению следствия, в своей программе она допустила оправдание терроризма. 6 февраля 2019 года прошел обыск в квартире журналистки, а также оперативно-розыскные мероприятия в офисе радиостанции. 20 сентября следствие предъявило ей обвинение в публичном оправдании терроризма. Прокопьевой вменяется ч. 2 ст. 205.2 УК РФ.

Прокуратура Псковской области признала законным и обоснованным решение о возбуждении дела.

В свою очередь Совет при президенте РФ по правам человека обратился к прокурору Псковской области в защиту журналистки, подчеркнув, что комиссия по свободе информации и правам журналистов не усмотрела в тексте выступления Прокопьевой никаких признаков оправдания терроризма. Комиссар Совета Европы по правам человека Дунья Миятович попросила уполномоченного по правам человека РФ Татьяну Москалькову защитить Прокопьеву. Союз журналистов Петербурга и Ленинградской области также выступил в поддержку Прокопьевой, призвав прекратить уголовное преследование журналистки.

Мировой суд оштрафовал радиостанцию "Эхо Москвы" в Пскове и портал "Псковская лента новостей" на 150 тыс. рублей и 200 тыс. рублей соответственно за выпуск в эфир и публикацию текста программы Прокопьевой.