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13.03.20 12:05

Парламенты всех регионов РФ поддержали поправки в Конституцию

© РИА Новости. Николай Хижняк
13 марта. Interfax-Russia.ru - Все региональные парламенты прислали в Совет Федерации свои решения о рассмотрении ими закона о поправках в Конституцию, все они положительные, сообщил глава Комитета Совета Федерации по регламенту Вячеслав Тимченко.

"Поступили все 85. Все 85 поддержали", - сказал Тимченко "Интерфаксу" в пятницу.

По его словам, в субботу Совет Федерации на пленарном заседании обсудит итоги рассмотрения региональными парламентами этого закона и примет соответствующее постановление.

Накануне глава Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила журналистам, что сенаторы уже в эту субботу могут установить результаты рассмотрения региональными парламентами закона о поправках в Конституцию.

"Совет Федерации может вынести на голосование Постановление об установлении результатов рассмотрения законодательными собраниями субъектов закона о поправке к Конституции уже на свое ближайшее заседание. Как вы знаете, ближайшее у нас запланировано на 14 марта, на эту субботу. Будем включать в повестку", - сказала Матвиенко журналистам в четверг.

По ее словам, в Совфед к тому моменту поступило более 60 постановлений законодательных, представительных органов субъектов о рассмотрении закона о поправке к Конституции России.

"Закон одобрен всеми регионами, представившими свою позицию, а это уже более двух третей. И документы еще продолжают поступать", - отметила Матвиенко.

Согласно данным опроса ВЦИОМ, поступившие в четверг в "Интерфакс", поддержать предлагаемые поправки в Конституцию РФ в ходе предстоящего общероссийского голосования готовы 64% российских граждан.

Противоположной позиции придерживаются 15% респондентов.

Социологи ВЦИОМ прогнозируют явку на голосовании по правкам в Конституцию на уровне 69%, при этом 11% сограждан не планируют участвовать в голосовании, а еще 17% - не определились со своими планами.

Что касается информированности населения о принятии Думой законопроекта о поправках в Основной закон, то, по данным ВЦИОМ, слышали об этом 75% опрошенных, ничего не знают 12% респондентов, 13% участников опроса не ответили на вопрос.

Инициативный всероссийский опрос был проведен 11 марта 2020 года среди 1600 респондентов в возрасте от 18 лет.

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