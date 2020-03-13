Следствие считает организатором ячейки "Хизб ут-Тахрир" в Крыму уехавшего в Киев журналиста

13.03.20 12:18

© РИА Новости. ФСБ РФ

13 марта. Interfax-Russia.ru - Киевский райсуд Симферополя на заседаниях в четверг постановил арестовать на два месяца троих жителей Крыма, которых российская спецслужба считает участниками ячейки "Хизб ут-Тахрир" (организация признана в РФ террористической и запрещена), четвертого - отправил под домашний арест.

"Трое фигурантов заключены под стражу на время предварительного следствия - до 10 мая, еще один отправлен под домашний арест из-за состояния здоровья", - сказали "Интерфаксу" в пресс-службе суда.

Адвокат Эдем Семедляев уточнил "Интерфаксу", что арестованы братья Сейтумеровы - Сейтумер и Осман, их дядя Рустем Сейтмеметов. Под домашний арест отправлен Амет Сулейманов.

Защита троих отправленных в следственный изолятор мусульман подаст апелляционные жалобы в Верховный суд Крыма на решение о заключении их под стражу.

Адвокаты Эдем Семедляев и Эмине Авамилева сообщили также агентству, что следствие считает организатором ячейки в Бахчисарае ведущего крымскотатарского канала ATR Сейтумера Сейтумерова (тезку арестованного Сейтумерова). Журналист покинул Крым еще в 2018 году, работает на Украине.

Сотрудники Федеральной службы безопасности России провели обыски в семи домах в Бахчисарайском районе Крыма 11 марта, после чего задержали четырех человек.

Центр общественных связей ФСБ в пресс-релизе назвал задержанных "членами террористической структуры", которые "осуществляли антиконституционную деятельность, основанную на доктрине создания так называемого "всемирного халифата" и вербовали крымских мусульман в ряды "Хизб ут-Тахрир".

Адвокат Семедляев сообщил "Интерфаксу", что обыски проходили у ветеранов национального движения крымских татар и активистов "Крымской солидарности". Это неформальное объединение юристов и общественников появилось в 2016 году как реакция на аресты крымских татар на полуострове по делам террористической направленности, которые сами обвиняемые считают политически мотивированными.

МИД Украины, которая считает Крым своей, но временно оккупированной территорией, выразил протест и призвал международных партнеров страны усилить политическое, экономическое и санкционное давление на Россию.

"Хизб ут-Тахрир" по решению Верховного суда РФ с 2003 года признана террористической организацией и запрещена в России. На Украине деятельность этой организации никак не регламентируется.