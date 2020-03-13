Пожароопасный режим объявлен в 11 субъектах РФ

13.03.20 12:21

© РИА Новости. Евгений Епанчинцев

13 марта. Interfax-Russia.ru - Пожароопасный сезон начался в 11 регионах России, особый противопожарный режим веден на всей территории Карачаево-Черкесской республики и в пяти районах Краснодарского края, сообщила в пятницу пресс-служба Рослесхоза.

"Пожароопасный сезон открыт в 11 субъектах Российской Федерации: на всей территории Краснодарского края, Белгородской, Астраханской и Калининградской областей, республик Ингушетия, Калмыкия, Крым, Северная Осетия-Алания, а также в Кабардино-Балкарской, Карачаево-Черкесской, Чеченской республиках", - говорится в сообщении.

Кроме того, особый противопожарный режим введен в двух субъектах Российской Федерации: на всей территории Карачаево-Черкесской республики, в 5 муниципальных районах Краснодарского края.

Уточняется, что за прошедшие сутки в России ликвидировано пять лесных пожаров на площади 117 га (в Карачаево-Черкесской Республике).