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13.03.20 12:31
Глава Ульяновска Панчин передумал уходить в отставку
В четверг 67-летний Панчин сообщил, что подает в отставку в связи с состоянием здоровья. Однако в пятницу на заседании гордумы несколько депутатов в своих выступлениях убедительно попросили его остаться на своем посту, чтобы "продолжать успешно решать все проблемы города".
Панчин поблагодарил депутатов за поддержку, отметив, что в его вчерашнем заявлении "личное преобладало над общественным, над решимостью решать конкретные проблемы" и заявил, что остается на своем посту.
Он также сообщил, что уже разработана новая структура администрации Ульяновска, призванная решить кадровые проблемы управления города. В ближайшее время все соответствующие документы поступят на рассмотрение депутатов городской думы.
Панчин фактически возглавляет Ульяновск с июля 2013 года, когда решением гордумы он был назначен на должность главы администрации города. В сентябре 2015 года Панчин был избран депутатом Ульяновской гордумы пятого созыва, а 1 октября - главой города Ульяновска.
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