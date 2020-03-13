Глава Ульяновска Панчин передумал уходить в отставку

13.03.20 12:31

© РИА Новости. Алексей Куденко

13 марта. Interfax-Russia.ru - Глава Ульяновска Сергей Панчин в пятницу на заседании городской думы заявил, что не будет покидать свой пост, о чем объявлял ранее.

В четверг 67-летний Панчин сообщил, что подает в отставку в связи с состоянием здоровья. Однако в пятницу на заседании гордумы несколько депутатов в своих выступлениях убедительно попросили его остаться на своем посту, чтобы "продолжать успешно решать все проблемы города".

Панчин поблагодарил депутатов за поддержку, отметив, что в его вчерашнем заявлении "личное преобладало над общественным, над решимостью решать конкретные проблемы" и заявил, что остается на своем посту.

Он также сообщил, что уже разработана новая структура администрации Ульяновска, призванная решить кадровые проблемы управления города. В ближайшее время все соответствующие документы поступят на рассмотрение депутатов городской думы.

Панчин фактически возглавляет Ульяновск с июля 2013 года, когда решением гордумы он был назначен на должность главы администрации города. В сентябре 2015 года Панчин был избран депутатом Ульяновской гордумы пятого созыва, а 1 октября - главой города Ульяновска.