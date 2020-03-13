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13.03.20 12:44
Песков: для обеспечения защиты Путина от коронавируса делается все необходимое
"Президентская медицина - это отдельное измерение, постоянно во все периоды - и это не связано с какой-то эпидемиологической ситуацией. Поэтому все, что нужно для защиты президента от сезонных, иных заболеваний, все делается", - сказал Песков в пятницу журналистам.
Так он ответил на вопрос одного из журналистов, будут ли приниматься какие-то дополнительные меры по обеспечению безопасности президента в связи с его выступлением в Государственной думе, где присутствовал представитель фракции ЛДПР Сергей Катасонов, вернувшийся из Франции и не обеспечивший свою самоизоляцию
"Я убежден, что президент не был в контакте с этим депутатом. Вы все видели, что он был на трибуне, выступал с трибуны. Не думаю, что до Путина этот депутат выступал с этой трибуны", - заявил Песков.
Отвечая на уточняющий вопрос, предполагается ли какая-либо проверка главы государства на коронавирус, Песков сказал: "Я не располагаю такой информацией. Дело в том, что информация о состоянии здоровья президента - это не та информация, которая предназначена в деталях для широкой публикации".
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