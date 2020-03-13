Песков: для обеспечения защиты Путина от коронавируса делается все необходимое

13.03.20 12:44

© РИА Новости. Илья Питалев

13 марта. Interfax-Russia.ru - Все, что необходимо для обеспечения безопасности президента России Владимира Путина, в том числе и в связи с различными инфекциями, делается, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Президентская медицина - это отдельное измерение, постоянно во все периоды - и это не связано с какой-то эпидемиологической ситуацией. Поэтому все, что нужно для защиты президента от сезонных, иных заболеваний, все делается", - сказал Песков в пятницу журналистам.

Так он ответил на вопрос одного из журналистов, будут ли приниматься какие-то дополнительные меры по обеспечению безопасности президента в связи с его выступлением в Государственной думе, где присутствовал представитель фракции ЛДПР Сергей Катасонов, вернувшийся из Франции и не обеспечивший свою самоизоляцию

"Я убежден, что президент не был в контакте с этим депутатом. Вы все видели, что он был на трибуне, выступал с трибуны. Не думаю, что до Путина этот депутат выступал с этой трибуны", - заявил Песков.

Отвечая на уточняющий вопрос, предполагается ли какая-либо проверка главы государства на коронавирус, Песков сказал: "Я не располагаю такой информацией. Дело в том, что информация о состоянии здоровья президента - это не та информация, которая предназначена в деталях для широкой публикации".