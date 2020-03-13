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13.03.20 12:57
Ситуация с коронавирусом будет учитываться при подготовке общероссийского голосования
"До 22 апреля еще много времени", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, будут ли приняты какие-либо меры предосторожности в ходе голосования.
Он отметил, что превентивные режимы в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге продлятся до первого апреля.
"Потом предстоит тщательно взвесить ситуацию. В зависимости от того, как она будет развиваться, принять решение в отношении всех остальных мероприятий, режимов, мер предосторожности. Ситуация подвижна", - сказал Песков.
Песков отметил, что в Кремле пока никаких ужесточений в работе вводить не планируется.
"Безусловно, конечно (обеспокоены ситуацией с коронавирусом). Мы просто ощущаем необходимость принимать все необходимые превентивные меры. Это не означает, что что-то ужесточается, пока никаких установок на этот счет нет, но, по крайне мере, элементарные меры - и личной гигиены, и превентивные меры, и меры демонстрации просто уважения к своим коллегам", - сказал Песков в пятницу журналистам, отвечая на вопрос относительно озабоченности властей по поводу развития ситуации с коронавирусом.
Песков призвал журналистов, которые освещают деятельность главы государства, внимательнее относиться к собственному здоровью, и при возникновении симптомов, в том числе, ОРВИ, не посещать мероприятия.
По словам Пескова, очень часто люди не обращают внимания на симптомы ОРВИ и ходят на работу. "Просто в этой ситуации лучше с двойным вниманием к этому относиться", - сказал он.
Пресс-секретарь президента считает, что небольшое количество заразившихся коронавирусом россиян на данном этапе может быть связано как с эффективными мерами, которые применяются в стране, так и с тем, что волна заболеваемости еще не дошла до страны.
"Это может быть и то, и другое. Но я рекомендую эти вопросы задавать в оперативный штаб при правительстве, потому что, конечно, вся полнота информации сконцентрирована именно там", - сказал он.
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