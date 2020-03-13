ЦБ РФ рассмотрит влияние произошедших изменений на среднесрочный прогноз по инфляции

13.03.20 13:01

© РИА Новости. Максим Блинов

13 марта. Interfax-Russia.ru - Банк России будет комплексно рассматривать влияние произошедших изменений на среднесрочный прогноз динамики инфляции, инфляционных ожиданий и развития экономики и оценивать риски устойчивого отклонения инфляции от цели, говорится в комментарии ЦБ.

Регулятор убрал из этого документа прогноз по годовой инфляции на 2020 год, ранее ожидал ее на уровне 3,5-4,0%.

ЦБ ожидает, что инфляция с низкого уровня последних месяцев будет возвращаться к цели быстрее, чем прогнозировалось ранее.

В марте произошло значительное изменение внешних условий: распространение эпидемии коронавируса за пределы Китая и резкое изменение ситуации на рынке нефти из-за истечения соглашения ОПЕК+. "Вызванное этими событиями ослабление рубля является существенным, но краткосрочным проинфляционным фактором", - отмечает Банк России.

"Однако выраженное и продолжительное замедление мировой экономики, а также влияние возросшей неопределенности и произошедшего ужесточения денежно-кредитных условий на динамику внутреннего спроса могут стать значимыми дезинфляционными факторами среднесрочного характера", - подчеркивает регулятор.

Годовая инфляция в феврале 2020 года снизилась до 2,3% после 2,4% в конце января и 3% в конце декабря. Замедление ценовой динамики в феврале происходило под влиянием в целом высокой насыщенности продовольственного рынка, сдержанного спроса и лаговых эффектов укрепления рубля в предыдущие месяцы, отмечает ЦБ.

Очередное заседание совета директоров ЦБ по денежно-кредитной политике состоится 20 марта. Сейчас ключевая ставка составляет 6,0%.

Первый зампред Банка России Ксения Юдаева на прошлой неделе заявила, что краткосрочные дезинфляционные риски в экономике продолжают преобладать, но появились из-за коронавируса, падения цен на нефть и ослабления рубля новые проинфляционные риски. "Правда, нам еще нужно будет уточнить и оценить и их масштаб, и длительность их влияния, и в том числе влияние на инфляционные ожидания (чтобы принимать дальнейшие решения по ДКП - ИФ)", - сказала тогда Юдаева.