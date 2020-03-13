Начальник отдела угрозыска в Москве уволен за фотосессию в морге

13.03.20 13:37

Фото Александра Левчука

13 марта. Interfax-Russia.ru - Начальник уголовного розыска отдела МВД России по району Щукино и его подчиненная уволены из полиции за фотографии в морге с телами погибших, сообщил "Интерфаксу" начальник управления информации и общественных связей Главного управления МВД России по Москве Владимир Васенин.

"Управлением собственной безопасности Главного управления МВД России по Москве в ходе проверочных мероприятий была выявлена фотография начальника уголовного розыска отдела МВД России по району Щукино города Москвы майора полиции Вячеслава Горнеева и его подчиненной - оперуполномоченного того же отдела старшего лейтенанта полиции Татьяны Пулрышевой на фоне тел умерших людей. По имеющейся информации, фотосъемка проводилась в одном из патологоанатомических учреждений столицы", - сказал Васенин в пятницу.

По результатам служебной проверки указанные сотрудники уволены в связи с совершением проступка, порочащего честь сотрудника органов внутренних дел, отметил представитель главка.

Кроме того, за "упущения в кадровой работе" привлечен к дисциплинарной ответственности ряд должностных лиц из руководящего состава УВД по Северо-Западному административному округу Главного управления МВД России по Москве.

Так, начальник УВД по Северо-Западному административному округу ГУ МВД России по Москве генерал-майор полиции Анатолий Фещук предупрежден о неполном служебном соответствии.

"Заместитель начальника УВД по Северо-Западному административному округу ГУ МВД России по Москве - начальник полиции полковник полиции Алексей Кориненко, начальник Отдела МВД России по району Щукино Москвы полковник полиции Иван Понятойкин и начальник отдела уголовного розыска УВД по Северо-Западному административному округу ГУ МВД России по Москве майор полиции Сергей Гладышев будут уволены из органов внутренних дел в аттестационном порядке как не соответствующие занимаемым должностям", - заявил Васенин.