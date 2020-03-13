Мэр Иркутска уходит в областное правительство

13.03.20 13:44

© РИА Новости. Владимир Федоренко

13 марта. Interfax-Russia.ru - Мэр Иркутска Дмитрий Бердников, назначенный и.о. первого заместителя губернатора Иркутской области, в настоящее время продолжает руководить городом, сообщили агентству "Интерфакс-Сибирь" в пятницу в пресс-службе местной администрации.

"Решение об отставке Бердникова с должности мэра Иркутска будет принято на внеочередном заседании думы города, которое запланировано на 17 марта", - сказали в пресс-службе.

В пресс-службе правительства региона агентству уточнили, что Бердников назначен на должность и.о. первого заместителя губернатора с 17 марта.

Как сообщалось, Бердников на посту и.о. первого заместителя губернатора Иркутской области сменит Владимира Дорофеева. Последний назначен заместителем губернатора.

Бердников возглавил Иркутск 27 марта 2015 года. В соответствии с действующей в то время редакцией Устава города, он был избран мэром из числа депутатов местной думы на пятилетний срок полномочий.