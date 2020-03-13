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13.03.20 13:52
Программу модернизации инфраструктуры могут распространить на малые города
"Поручаю Минстрою и Минфину до 1 июля 2020 года проработать вопрос о том, чтобы с 2021 года распространить программу модернизации коммунальной инфраструктуры на другие города с населением до ста тысяч человек. Конечно, наладить систему мониторинга состояния инфраструктуры ЖКХ со степенью износа более 60%", - сказал Мишустин на совещании по развитию малых городов в пятницу.
Он также поручил Минстрою подготовить проекты решений о финансировании работ в пяти пилотных регионах.
Он отметил, что средства должны быть вложены с максимальной эффективностью.
"Основная причина аварий наших коммунальных систем -это их крайний износ, и все это знают. Но, к сожалению, последнее время таких ЧП становится все больше и больше, и решение, конечно, только одно - это обновить и модернизировать объекты ЖКХ. Это и есть основа развития российских городов на долгие годы", - отметил Мишустин.
По словам премьера, правильная модернизация этой устаревшей инфраструктуры даст возможность также иметь другой экономический эффект, в том числе развитие строительства.
Мишустин заявил, что в 2020 году на модернизацию инфраструктуры малых городов будет выделено 1,5 млрд рублей.
"Правительство разработало программу помощи малым городам. Она предусматривает модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры с общим износом более 60%, на эти цели в 2020 году будет выделено 1,5 млрд рублей", - сказал Мишустин.
Премьер добавил, что всего выбрано пять пилотных регионов для реализации программы. Одним из этих городов станет Переславль-Залесский. По его словам, на модернизацию изношенной инфраструктуры ЖКХ города планируется направить 300 млн рублей в 2020 году.
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