Программу модернизации инфраструктуры могут распространить на малые города

13.03.20 13:52

© РИА Новости. Алексей Дружинин

13 марта. Interfax-Russia.ru - Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Минфину и Минстрою до начала июля проработать вопрос распространения программы модернизации коммунальной инфраструктуры с 2021 года на малые города с численностью населения до 100 тыс. человек.

"Поручаю Минстрою и Минфину до 1 июля 2020 года проработать вопрос о том, чтобы с 2021 года распространить программу модернизации коммунальной инфраструктуры на другие города с населением до ста тысяч человек. Конечно, наладить систему мониторинга состояния инфраструктуры ЖКХ со степенью износа более 60%", - сказал Мишустин на совещании по развитию малых городов в пятницу.

Он также поручил Минстрою подготовить проекты решений о финансировании работ в пяти пилотных регионах.

Он отметил, что средства должны быть вложены с максимальной эффективностью.

"Основная причина аварий наших коммунальных систем -это их крайний износ, и все это знают. Но, к сожалению, последнее время таких ЧП становится все больше и больше, и решение, конечно, только одно - это обновить и модернизировать объекты ЖКХ. Это и есть основа развития российских городов на долгие годы", - отметил Мишустин.

По словам премьера, правильная модернизация этой устаревшей инфраструктуры даст возможность также иметь другой экономический эффект, в том числе развитие строительства.

Мишустин заявил, что в 2020 году на модернизацию инфраструктуры малых городов будет выделено 1,5 млрд рублей.

"Правительство разработало программу помощи малым городам. Она предусматривает модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры с общим износом более 60%, на эти цели в 2020 году будет выделено 1,5 млрд рублей", - сказал Мишустин.

Премьер добавил, что всего выбрано пять пилотных регионов для реализации программы. Одним из этих городов станет Переславль-Залесский. По его словам, на модернизацию изношенной инфраструктуры ЖКХ города планируется направить 300 млн рублей в 2020 году.