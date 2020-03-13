До 15 человек возросло количество полицейских, задержанных на Кубани по делу о преступном сообществе

13.03.20 14:02

© РИА Новости. Кирилл Каллиников

13 марта. Interfax-Russia.ru - Еще четверо автоинспекторов задержаны в Краснодарском крае в рамках расследования уголовного дела о вымогательстве взяток у водителей, сообщила в пятницу официальный представитель СКР Светлана Петренко.

"Задержаны инспекторы отдельного взвода ДПС ГИБДД отдела МВД России по Успенскому району Андрей Ионов, Виталий Пицык, Игорь Воронцов и Дмитрий Пшеничный. Они подозреваются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 210 УК РФ (преступное сообщество), ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере)", - сказала Петренко в пятницу "Интерфаксу".

По версии следствия, с 2016 по 2020 годы сотрудники ГИБДД систематически получали взятки на стационарном посту ДПС "Успенский" в Краснодарском крае на автомобильной дороге "Кавказ".

Деньги передавались за непривлечение к ответственности лиц по выявляемым уголовно-наказуемым деяниям и административным правонарушениям, а также обеспечение беспрепятственного проезда транспортных средств, незаконно перевозящих товары и спиртосодержащую продукцию.

Ранее, по информации Петренко, были задержаны 11 фигурантов уголовного дела.

По данным следствия, по разработанной схеме сотрудники стационарного поста ДПС "Успенский" на федеральной трассе Р-217 "Кавказ" должны были систематически брать взятки и в конце каждого дежурства сдавать выручку руководителям подразделений.

Для каждой смены был установлен минимальный обязательный денежный платеж. Так в 2016 году сумма составляла 7 тыс. рублей, в 2017 - 9 тыс. рублей, в 2018 году - 11 тыс. рублей, в 2019 и 2020 годах - 14 тыс. рублей.

Полученные средства, сформированные из обязательного платежа, ежемесячно распределялись между всеми участниками преступного сообщества. Часть собранной суммы обязательно передавалась должностным лицам ГУ МВД России по Краснодарскому краю, обеспечивающим прикрытие незаконной деятельности.

Пресечь деятельность преступного сообщества удалось благодаря взаимодействию СК России с сотрудниками управления ФСБ России по Краснодарскому краю, главного управления собственной безопасности МВД России и управления Генпрокуратуры в Северо-Кавказском федеральном округе.