Режим повышенной готовности для предотвращения распространения коронавируса введен в Хакасии

13.03.20 14:11

© РИА Новости. Евгений Епанчинцев

13 марта. Interfax-Russia.ru - Единая госсистема по предупреждению и ликвидации ЧС Хакасии переведена в пятницу в режим повышенной готовности для предотвращения распространения коронавируса, сообщает пресс-служба республиканского правительства.

Режим повышенной готовности будет действовать в республике до 15 мая. Профильным министерствам и ведомствам, органам местного самоуправления поручено усилить меры безопасности.

В частности, Минздраву предписано в приоритетном порядке оказывать помощь людям, вернувшимся из неблагоприятных в плане коронавируса стран, а также пациентам старше 60 лет. Учреждения образования должны будут выявлять учеников и учителей с повышенной температурой, а в помещениях нужно будет проводить обеззараживание воздуха и уборку дезинфицирующими средствами.

Руководителям организаций рекомендовано следить за состоянием сотрудников и отстранять от работы тех, у кого повышенная температура и признаки инфекционного заболевания. Жителям, побывавшим за границей, при появлении признаков заболевания респираторными инфекциями необходимо будет срочно вызывать врача и оставаться в изоляции.

На период действия режима повышенной готовности в Хакасии рекомендовано ограничить проведение массовых мероприятий. Планируется также регулярно информировать население о складывающейся эпидситуации, мерах по профилактике заболеваний. Для этого, возможно, будут использоваться системы оповещения и перехват каналов СМИ.