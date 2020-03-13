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13.03.20 14:20
Ингушские врачи обследовали на коронавирус более 500 спортсменов
"В гостиницах Магаса и Назрани, где проживают участники соревнований, два раза в день бригадой медиков проводится осмотр прибывших. Всего было осмотрено более 500 человек, случаев коронавируса нет", - сказал собеседник агентства.
По его словам, кроме того, в регионе проводится ежедневный медицинский осмотр прибывающих из-за рубежа гостей и уроженцев республики.
Для госпитализации в случае появления больных в двух инфекционных отделениях имеется 96 инфекционных коек, в случае массового поступления больных планируется дополнительно развернуть 579 соматических коек под инфекционные стационары. Также определен и утвержден состав прививочных бригад и бригад экстренной медицинской помощи на базе 11 медицинских организаций.
Ранее сообщалось, что в Ингушетии первенство России по греко-римской борьбе среди юношей до 18 лет памяти Героя России Алихана Калиматова пройдет без зрителей.
Как отметил временно исполняющий обязанности министра спорта Али Дошхоклоев, это решение принято в связи со сложной ситуацией, связанной с коронавирусом.
Прямую трансляцию соревнований можно посмотреть 14, 15 и 16 марта на местном телевидении.
По данным пресс-службы Минспорта республики, первенство России пройдет во Дворце спорта "Магас" в Назрани с 13 по 16 марта.
Как сообщили агентству в пресс-службе главы и правительства региона, в целях предупреждения завоза и распространения новой коронавирусной инфекции в регионе по поручению главы правительства Владимира Сластенина образован оперативный штаб. В его состав вошли представители всех ответственных структур.
В задачу штаба входит постоянный мониторинг ситуации и незамедлительное принятие необходимых решений.
В мире новым коронавирусом заражены около 120 тысяч человек, свыше 4 тысяч скончались. В среду всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса пандемией.
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