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13.03.20 14:35
Мероприятия численностью свыше тысячи человек запрещены в Петербурге из-за коронавируса
Постановление опубликовано в пятницу на сайте Смольного. В Санкт-Петербурге вводится режим повышенной готовности для снижения рисков ввоза и распространения нового коронавируса 2019-nCoV.
"Запретить с 16.03.2020 до 30.04.2020 проведение на территории Санкт-Петербурга театрально-зрелищных, культурно-просветительских, зрелищно-развлекательных, спортивных и других массовых мероприятий с числом участников более 1 тыс. человек", - говорится в документе.
Жителям Петербурга рекомендуют воздержаться от поездок за границу и посещения любых массовых мероприятий. Гражданам, прибывшим из стран с неблагополучной эпидемиологической обстановкой, рекомендуется обеспечить самостоятельную изоляцию дома в течение 14 дней и вызвать врача на дом для осмотра.
Работодателям советуют воздержаться от отправки сотрудников в зарубежные командировки, проведения мероприятий с участием иностранцев и не принимать участия в таких мероприятиях. Смольный просит активнее внедрять дистанционные способы проведения конференций и совещаний.
Городских чиновников рекомендуется направлять в зарубежные командировки в исключительных случаях и только по личному поручению губернатора. Представители исполнительной власти также воздержатся от участия в мероприятиях с участием иностранцев, за исключением тех, в отношении которых губернатором отдано поручение уже после вступления в силу постановления.
На базе медицинских учреждений в каждом районе создадут условия для взятия анализов у граждан, желающих добровольно обследоваться на наличие коронавируса. В районных администрациях также создадут штабы для профилактики и контроля за распространением заболевания.
Контроль за выполнением постановления возложен на вице-губернатора Олега Эргашева.
Между те, в Ленинградской области выявлен первый случай заболевания новой коронавирусной инфекцией. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона в пятницу.
"В Ленинградской области подтвержден первый случай заболевания коронавирусной инфекцией у жительницы Кудрово Всеволожского района возвратившейся из поездки в Италию. Состояние женщины удовлетворительное, она госпитализирована в Боткинскую больницу Санкт-Петербурга", - говорится в сообщении.
Пресс-служба отмечает, что в ближайшее время службы ЖКХ проведут дезинфекционные мероприятия в подъезде, где проживает заболевшая.
Также в качестве меры противодействия распространению коронавируса губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко распорядился отменить в регионе массовые мероприятия.
"Отменены массовые мероприятия численностью свыше 300 человек", - говорится в сообщении.
Отмечается, что особое внимание в документе уделено обеспечению готовности медицинских учреждений и оборудованию диспенсерами-антисептиками соцучреждений и других организаций.
В настоящее время в Боткинской больнице находятся два пациента с подтвержденным COVID-19. По состоянию на 11 марта, всего в городе из-за коронавируса находятся под наблюдением более 1 тыс. человек.
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