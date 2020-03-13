Холодный фронт накроет Крым на четыре дня

13.03.20 14:34

© РИА Новости. Константин Михальчевский

13 марта. Interfax-Russia.ru - Похолодание ожидается в Крыму с конца текущей недели по середину следующей, спасатели просят жителей полуострова и туристов быть аккуратными в горах или вовсе отложить турпоходы, сообщила пресс-служба МЧС республики (ведомство в составе крымского правительства) в пятницу.

Так, по данным синоптиков, в связи с прохождением холодного фронта 15-18 марта в регионе днем до плюс 3 - 8 градусов, ночью и утром на поверхности почвы и в воздухе заморозки от минус 2 до минус 7 градусов. Сейчас в Крыму тепло и солнечно, днем - плюс 11 - 18 градусов.

"Обледеневшие крутые склоны опасны для передвижения даже опытных туристов, а из-за снежного покрова и гололеда многие места в горах непроходимы для автомобилей, поэтому спасатели настоятельно рекомендуют адекватно оценивать необходимость похода или поездки в Крымские горы", - говорится в пресс-релизе.