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13.03.20 14:34
Холодный фронт накроет Крым на четыре дня
Так, по данным синоптиков, в связи с прохождением холодного фронта 15-18 марта в регионе днем до плюс 3 - 8 градусов, ночью и утром на поверхности почвы и в воздухе заморозки от минус 2 до минус 7 градусов. Сейчас в Крыму тепло и солнечно, днем - плюс 11 - 18 градусов.
"Обледеневшие крутые склоны опасны для передвижения даже опытных туристов, а из-за снежного покрова и гололеда многие места в горах непроходимы для автомобилей, поэтому спасатели настоятельно рекомендуют адекватно оценивать необходимость похода или поездки в Крымские горы", - говорится в пресс-релизе.
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