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13.03.20 15:11

Первый случай подозрения на COVID-19 зарегистрирован в Кирове

© РИА Новости. Евгений Биятов
13 марта. Interfax-Russia.ru - Жительница Кирова, которая вернулась из Германии, госпитализирована с подозрением на коронавирус, сообщили агентству "Интерфакс-Поволжье" в пресс-службе Минздрава региона в пятницу.

"В Кирове зарегистрирован первый случай подозрения на заражение коронавирусом. Жительница Кирова вернулась из Германии с признаками острой респираторной вирусной инфекции и обратилась за медицинской помощью. Тест-система показала наличие коронавируса. Анализы отправлены в лабораторию. В настоящее время лабораторного подтверждения инфекции нет", - сказал собеседник агентства.

В настоящее время пациентка находится в специальном боксе в Инфекционной клинической больнице Кирова, получает все необходимое лечение.

"Ее состояние оценивается как стабильное удовлетворительное. Врачи и специалисты Роспотребнадзора провели работу по выявлению лиц, контактировавших с пациенткой, все они находятся под наблюдением", - отметил представитель регионального Минздрава.

Собеседник агентства отметил, что в инфекционной больнице повышены меры безопасности, ограничен пропускной режим на территорию.

"С этой целью часть пациентов переведена в другие медицинские учреждения", - добавил он.

Между тем пресс-центр правительства Кировской области сообщает, что в регионе создан оперативный штаб по предупреждению распространения инфекции и открыта "горячая" телефонная линия для организации своевременной медпомощи и наблюдения людей, вернувшихся с территорий, где зарегистрированы случаи коронавируса.

"Инфекционная клиническая больница готова к приему пациентов, в том числе с подозрением на коронавирусную инфекцию. В медицинском учреждении созданы все условия для строгого соблюдения санитарно-эпидемиологического режима, включая обязательную изоляцию пациента. В полном объеме проводится вся лабораторная диагностика", - отмечается в сообщении.

Число инфицированных коронавирусом в мире на утро пятницы превысило 131,8 тыс., скончались более 4,9 тыс., сообщила газета South China Morning Post, которая ведет электронный подсчет числа больных, скончавшихся и выздоровевших, основанный на официальных данных соответствующих стран.

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