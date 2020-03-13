|
|
|
|СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com
|
|
13.03.20 15:11
Первый случай подозрения на COVID-19 зарегистрирован в Кирове
"В Кирове зарегистрирован первый случай подозрения на заражение коронавирусом. Жительница Кирова вернулась из Германии с признаками острой респираторной вирусной инфекции и обратилась за медицинской помощью. Тест-система показала наличие коронавируса. Анализы отправлены в лабораторию. В настоящее время лабораторного подтверждения инфекции нет", - сказал собеседник агентства.
В настоящее время пациентка находится в специальном боксе в Инфекционной клинической больнице Кирова, получает все необходимое лечение.
"Ее состояние оценивается как стабильное удовлетворительное. Врачи и специалисты Роспотребнадзора провели работу по выявлению лиц, контактировавших с пациенткой, все они находятся под наблюдением", - отметил представитель регионального Минздрава.
Собеседник агентства отметил, что в инфекционной больнице повышены меры безопасности, ограничен пропускной режим на территорию.
"С этой целью часть пациентов переведена в другие медицинские учреждения", - добавил он.
Между тем пресс-центр правительства Кировской области сообщает, что в регионе создан оперативный штаб по предупреждению распространения инфекции и открыта "горячая" телефонная линия для организации своевременной медпомощи и наблюдения людей, вернувшихся с территорий, где зарегистрированы случаи коронавируса.
"Инфекционная клиническая больница готова к приему пациентов, в том числе с подозрением на коронавирусную инфекцию. В медицинском учреждении созданы все условия для строгого соблюдения санитарно-эпидемиологического режима, включая обязательную изоляцию пациента. В полном объеме проводится вся лабораторная диагностика", - отмечается в сообщении.
Число инфицированных коронавирусом в мире на утро пятницы превысило 131,8 тыс., скончались более 4,9 тыс., сообщила газета South China Morning Post, которая ведет электронный подсчет числа больных, скончавшихся и выздоровевших, основанный на официальных данных соответствующих стран.
Читайте нас в "Яндекс. Новости", подписывайтесь наш канал в "Яндекс.Дзен"
|
Interfax-Russia.ru – Московские работодатели могут получить субсидии на профессиональное обучение сотрудников. Новая мера поддержки поспособствует росту числа высококвалифицированных кадров.
.
Interfax-Russia.ru – Осваивать профессии будущего столичные школьники начинают уже с 10 лет. Попробовать себя в роли инженеров и дизайнеров они могут в детских технопарках.
.
Interfax-Russia.ru – Подготовка выпускники вузов часто не соответствует требованиям работодателей к кандидатам. В Москве придумали, как упростить поиск работы для студентов.
.
|Об "Интерфаксе" | Контакты | Реклама на сайте
|
Партнер Рамблера
|
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".
Copyright © 1991-2020 Interfax. Все права защищены.
Условия использования информации | Запрещено для детей | Политика обработки персональных данных | Выходные данные
разработка : web.finmarket