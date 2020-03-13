Сильный ветер и мокрый снег ожидается в четырех уральских регионах

13.03.20 14:42

© РИА Новости. Максим Блинов

13 марта. Interfax-Russia.ru - Синоптики прогнозируют ухудшение погоды в ближайшие сутки в четырех регионах Уральского федерального округа.

По данным пресс-служб региональных ГУ МЧС и гидрометцентров, в субботу в Свердловской, Челябинской и Курганской областях, а также в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО) ожидается сильный ветер.

На Среднем Урале возможны порывы ветра до 20 м/с, на Южном - до 18-23 м/с, в ХМАО - до 15-17 м/с, в Зауралье - до 17 м/с.

Также, в ХМАО прогнозируется мокрый снег, а в Курганской, Свердловской и Челябинской областях - мокрый снег с дождем.