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13.03.20 15:02
Более 50% жителей Урала считают, что проживают в экологически неблагоприятных регионах
"В округе на сегодняшний день сложилась неблагоприятная экологическая ситуация. Челябинская и Свердловская области находятся в последней десятке национального экологического рейтинга. Валовый объем выбросов по округу в атмосферу превышает 5,2 млн тонн, что неблагоприятно отражается на здоровье наших граждан", - сказал Цуканов.
В частности, он уточнил, что в Челябинской области почти 60% населения проживает возле крупных промышленных предприятий.
По его сведениям, соцопросы показывают, что более половины опрошенных уральцев указывают на негативную обстановку в месте их проживания, а в Свердловской и Челябинской областях - почти 70%.
"По информации Роспотребнадозора, экологическими рисками связанными с неблагополучием окружающей среды обусловлено почти 40% заболеваемости населения промышленных регионов. Продолжает расти на Урале смертность от злокачественных опухолей, так в 2019 году она превысила показатель 1,3 против 0,7 в среднем по стране", - сказал полпред.
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