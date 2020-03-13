Более 50% жителей Урала считают, что проживают в экологически неблагоприятных регионах

13.03.20 15:02

© РИА Новости. Евгений Епанчинцев

13 ноября. Interfax-Russia.ru - Задача сокращения выбросов промышленных предприятий особенно актуальна для регионов Уральского федерального округа, где концентрация промышленности в 4 раза выше, чем в среднем по России, сообщил полпред в УрФО Николай Цуканов на окружном совещании по вопросам экологии в пятницу.

"В округе на сегодняшний день сложилась неблагоприятная экологическая ситуация. Челябинская и Свердловская области находятся в последней десятке национального экологического рейтинга. Валовый объем выбросов по округу в атмосферу превышает 5,2 млн тонн, что неблагоприятно отражается на здоровье наших граждан", - сказал Цуканов.

В частности, он уточнил, что в Челябинской области почти 60% населения проживает возле крупных промышленных предприятий.

По его сведениям, соцопросы показывают, что более половины опрошенных уральцев указывают на негативную обстановку в месте их проживания, а в Свердловской и Челябинской областях - почти 70%.

"По информации Роспотребнадозора, экологическими рисками связанными с неблагополучием окружающей среды обусловлено почти 40% заболеваемости населения промышленных регионов. Продолжает расти на Урале смертность от злокачественных опухолей, так в 2019 году она превысила показатель 1,3 против 0,7 в среднем по стране", - сказал полпред.