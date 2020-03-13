Оперативный штаб МЧС начал работать в Москве в связи с ураганным ветром

13.03.20 15:08

© РИА Новости. Владимир Астапкович

13 марта. Interfax-Russia.ru - В столичном главке МЧС из-за сложных метеоусловий начал работу оперативный штаб, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе МЧС Москвы.

"С вечера 12 марта в Москве сохраняется сильный ветер. По прогнозам синоптиков, в течение сегодняшнего дня порывы могут достигать до 25 метров в секунду. Для экстренного реагирования пожарных и спасателей на всевозможные чрезвычайные ситуации, возникшие из сильного ветра, в главном управлении МЧС России по Москве работает оперативный штаб", - сказали в пресс-службе.

В МЧС отметили, что с целью предотвращения несчастных случаев на территории всего города сотрудниками московского пожарно-спасательного гарнизона организована работа по информированию населения о неблагоприятных погодных условиях и способах защиты.

"Также информирование осуществляется с помощью мобильных средств громкоговорящей связи. Всего в данных мероприятиях задействовано порядка 500 человек личного состава и более 100 единиц техники", - добавили в министерстве.

Спасатели порекомендовали москвичам и гостям города обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями.

"Паркуйте автомобиль вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций", - подчеркнули в ведомстве.

Ранее источник "Интерфакса" сообщил, что из-за штормового ветра, порывы которого в старых границах Москвы достигали 24 м/сек, а в новой Москве превышали 25 м/сек, погиб мужчина, еще трое были госпитализированы в медучреждения города.

По данным собеседника "Интерфакса", в результате разгула стихии в Москве повалено почти 100 деревьев, механические повреждения получили почти 20 автомобилей.

Мэр Москвы Сергей Собянин попросил москвичей быть максимально осторожными из-за объявленного штормового предупреждения.