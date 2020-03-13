Татарстан перешел на особый санитарный режим из-за пандемии коронавируса

13.03.20 15:16

© РИА Новости. Максим Богодвид

13 марта. Interfax-Russia.ru - Татарстан, согласно поручению президента республики Рустама Минниханова, до 15 апреля переходит на особый санитарно-эпидемиологический режим , сообщает Республиканское агентство по печати и массовым коммуникациям Татарстана в пятницу.

"Международные спортивные мероприятия перенесены до более благополучной санитарно-эпидемиологической ситуации. Спортивные матчи (регулярные игры) будут проводиться без участия зрителей. Культурные мероприятия перенесены на более поздние сроки. Запланированные гастрольные концерты возможны лишь при условии, что организаторы будут строго соблюдать весь перечень требований для обеспечения безопасности людей и лично будут нести полную ответственность за здоровье зрителей ", - говорится в решении республиканского штаба по борьбе с распространением коронавируса.

Татарстанцев попросили проявить максимальную ответственность. Жителям республики, вернувшимся с территорий, где зарегистрированы случаи коронавируса, рекомендовано информировать сотрудников Роспотребнадзора о месте, датах пребывания и контактной информации. Для этого в республике создана круглосуточная горячая линия: +7(843)296-02-24. В случае проявления симптомов недомогания (температура, грудная и головная боль) жителей попросили незамедлительно обращаться за консультацией к врачу.

"Призываем всех жителей республики воздержаться от выездов за пределы страны. Особо обращаем внимание родителей. В связи с предстоящими школьными весенними каникулами, во благо здоровья детей, настоятельно рекомендуем отказаться от зарубежных выездов", - подчеркивается в документе.

Отмечается, что зарубежные командировки отменены для представителей органов государственной власти. Подобный запрет рекомендован для предприятий республики. В случае выезда в командировки по возвращении предполагается карантин сроком на 14 дней.

По данным российского Роспотребнадзора на утро пятницы, прирост новых зафиксированных случаев коронавируса Covid-19 в мире составил 6,7 тыс. за сутки, общее число заболевших превысило 132 тыс. человек. "В мире по состоянию на 08:00 мск 13.03.2020 общее число заболевших составляет 132 756 подтверждённых случая (прирост за сутки 6 731 случай; 5,3%)", - говорится в ежедневном бюллетене ведомства о коронавирусной инфекции.