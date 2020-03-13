Калининградским чиновникам запретили выезжать за границу из-за коронавируса

13.03.20 15:33

© РИА Новости. Игорь Зарембо

13 марта. Interfax-Russia.ru - Всем чиновникам правительства Калининградской области и муниципалитетов запрещено выезжать за границу, сообщил губернатор Антон Алиханов в ходе оперативного совещания в пятницу.

"С сегодняшнего дня всем чиновникам правительства и муниципалитетов запрещается выезжать за границу, если на то нет какой-либо необходимости. Получение такс-фри в Польше не является такой гуманитарной необходимостью", - заявил Алиханов.

По его словам, ситуация в области, в связи с ее географическим положением, даже серьезнее, чем в столицах. "По всей видимости, в ближайшее время у нас будут выявлены новые случаи заражения коронавирусом", - добавил губернатор.

Глава региона также подчеркнул, что удивлен и возмущен поведением чиновницы правительства, которая вернулась из-за границы с температурой, но отказывается от госпитализации из-за того, что у нее возрастные родители. Есть и другие факты, когда люди, которые должны соблюдать карантин, обедают в ресторанах, забывая об уголовной ответственности, если из-за их безответственности заразятся другие люди.

Алиханов поручил правительству провести новое совещание по вопросу предотвращения распространения коронавируса, обратив особое внимание на массовые мероприятия. Так, уже решено, что футбольная команда "Балтика" проведет в воскресенье матч с пустыми трибунами на стадионе "Калининград".

Как сообщалось, в Калининградской области зарегистрировано два случая вируса COVID-2019. В регионе введен обязательный карантин для граждан, посетивших Италию, Испанию, Германию, Францию, Иран, Южную Корею или Китай.