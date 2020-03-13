Карантин объявлен во всех домах-интернатах Тюменской области

13.03.20 15:35

© РИА Новости. Алексей Мальгавко

13 марта. Interfax-Russia.ru - Санитарно-противоэпидемическая комиссия Тюменской области в связи с распространением в мире коронавируса приняла решение о введении карантина во всех стационарных учреждениях соцобслуживания.

В частности, карантин объявлен в домах-интернатах и геронтологических центрах, сообщает в пятницу областной департамент здравоохранения.

"Родственников просят отнестись с пониманием, что посещения будут ограничены", - отмечается в пресс-релизе.

Подчеркивается также, что с введением карантина будет усилен контроль за состоянием здоровья живущих в дома-интернатах.

Ранее сообщалось, что накануне областная санитарно-противоэпидемическая комиссия ввела ограничения на проведение массовых мероприятий из-за угрозы распространения коронавируса.

Решения по каждому запланированному мероприятию будут приниматься индивидуально; организаторам необходимо информировать комиссию за 14 дней до даты проведения мероприятия.