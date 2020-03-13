Карачаево-Черкесия планирует в 2020г увеличить ввод жилья на 17%

13.03.20 15:40

© РИА Новости. Денис Абрамов

13 марта. Interfax-Russia.ru - Около 250 тыс. кв. метров жилья планируют ввести в Карачаево-Черкесии до конца 2020 года в рамках регионального проекта "Жилье".

"С начала года в республике введено 17,130 тыс. кв. метров жилой площади индивидуального жилищного строительства. В целом, по итогам года панируется ввести 250 тыс. кв. метров, что на 17% больше, чем годом ранее", - сообщил агентству "Интерфакс-Юг" сотрудник пресс-службы Минстроя и ЖКХ КЧР.

На сегодняшний день на территории Карачаево-Черкесии ведется строительство 38 многоквартирных домов общей площадью 290 тыс. кв. метров.

Как сообщалось, Карачаево-Черкесия в январе-декабре 2019 года ввела 213,8 тыс. кв. метров жилья, что 22,3% больше, чем в предыдущем году. Активное строительство жилья велось, в том числе, на территории сельских населенных пунктов, где за минувший год было введено в строй 70 тыс. кв. метров жилья, это треть от всего жилого фонда, построенного в республике в 2019 году.