Власти Крыма ограничивают массовые мероприятия из-за коронавируса

13.03.20 15:43

© РИА Новости. Евгений Биятов

13 марта. Interfax-Russia.ru - Программа празднования в Симферополе шестой годовщины воссоединения Крыма с Россией может быть немного сокращена из-за распространения в мире нового типа коронавируса, сообщил глава республики Сергей Аксенов журналистам в пятницу.

"Мы массовые мероприятия - больше 2-3 тысяч человек - стараемся не проводить. На 18 марта есть вопрос с большим концертом в центре Симферополя - будем проводить или нет. Все остальные запланированные торжественные мероприятия состоятся. Ждем рекомендаций", - сказал Аксенов.

В настоящее время в Крыму приняты исчерпывающие меры для предотвращения завоза коронавируса, заявил глава региона. "Коллеги из федерального центра говорят, что дополнительных мер не требуется", - добавил он.

Мероприятия, посвященные годовщине общекрымского референдума и шестилетию Крымской весны, пройдут в городах полуострова с 11 по 18 марта: запланированы выставки, концерты, флешмобы и др.

Ранее власти Крыма согласовали перенос Ялтинского международного экономического форума (ЯМЭФ) с 23-25 апреля на неопределенный срок из-за коронавируса.

По данным регионального управления Роспотребнадзора, через карантин в Крыму прошли около 50 человек, прибывших их Китая. Открыта "горячая линия" для консультаций граждан, вернувшихся из стран, где зарегистрированы случаи заболевания.

Крым, который после развала Советского Союза остался в составе независимой Украины в качестве автономной республики, в марте 2014 года, после смены власти в Киеве, вошел в состав России по итогам регионального референдума. Украина его результаты не признает и считает полуостров своей, но временно оккупированной территорией. Страны ЕС и США называют действия РФ аннексией и ввели санкции в отношении ряда компаний, политиков и бизнесменов. Россия заявляет, что тема Крыма закрыта навсегда, полуостров принадлежит ей.