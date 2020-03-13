Минздрав: в России 34 официальных случая COVID-19, четверо выздоровели

13.03.20 15:49

© РИА Новости. Николай Хижняк

13 марта. Interfax-Russia.ru - Число официальных случаев коронавирусной инфекции Covid-19 в России, по данным на 14:40 мск пятницы, остается неизменным с вечера четверга - 34 случая, выписаны с выздоровлением четверо.

"Нарастающим итогом в Российской Федерации зарегистрировано 34 случая новой коронавирусной инфекции, из них: 31 - у граждан России, вернувшихся из-за рубежа, 2 - у граждан КНР, 1 - у гражданина Италии", - говорится в разделе "Информация о новой коронавирусной инфекции" на официальном сайте Минздрава России.

Раздел был обновлен в 14:40 мск 13 марта, уточняется в материале.

Из 34 заболевших уже выздоровели четверо: это двое граждан Китая, выписанных в середине февраля, один гражданин России (москвич, побывавший в Италии) и один гражданин Италии - студент по обмену петербургского медвуза, говорится в сообщении.

Кроме того, ранее сообщалось о выписке с карантина всех россиян с лайнера Diamond Princess, эвакуированных силами МЧС России и МИД из Японии (они находились в медучреждениях Казани и Дальнего Востока). У троих из эвакуированных японские медики диагностировали коронавирус Covid-19, однако эти три случая, как ранее разъясняли в аппарате вице-премьера РФ Татьяны Голиковой, не учитываются в российской статистике, поскольку диагноз впервые был поставлен не в РФ.

В четверг федеральный оперативный штаб по предупреждению распространения коронавирусной инфекции сообщил, что число официальных случаев Covid-19 на территории России за сутки возросло с 28 до 34.