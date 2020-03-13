Астраханские власти ограничили массовые мероприятия из-за коронавируса

13.03.20 16:09

© РИА Новости. Дмитрий Астахов

13 марта. Interfax-Russia.ru - Власти Астраханской области в связи с угрозой завоза и распространения коронавирусной инфекции в регионе ограничили проведение массовых мероприятий на месяц, сообщил в пятницу в своем инстаграме губернатор Игорь Бабушкин.

"Сегодня было принято решение ограничить проведение массовых спортивных и культурных мероприятий. Пока сроком на 1 месяц", - написал Бабушкин.

Он добавил, что отменен запланированный на субботу, 14 марта, калмыцкий праздник Цаган Сар.

"Переговорили с @batukhasikov (Бату Хасиков, глава Калмыкии - ИФ) и сошлись в едином мнении, что безопасность людей должна быть превыше всего", - пояснил астраханский губернатор.

Пресс-служба главы региона уточнила, что "как только ситуация позволит, астраханцы и добрые соседи из Калмыкии совместно проведут масштабное празднование 100-летия автономии республики".

В пятницу в администрации региона рассматривались меры по защите населения Астраханской области от вируса Covid-19. Было принято решение усилить контроль на внутрироссийских и межгосударственных границах, мобилизовать все санитарно-медицинские службы.