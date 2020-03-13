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13.03.20 16:28
Медицинские маски закончились в госаптеках Башкирии, новое поступление ожидается на следующей неделе
"Был запас в госаптеках более 1 млн (штук - ИФ), но с учетом того, что цена была самой низкой по городу Уфа, изделия закончились. На следующей неделе в нашу сеть поступит не менее 20 тыс. штук масок, через неделю еще такая же партия будет", - сказал он.
При этом, отметил Забелин, сотрудники медучреждений полностью обеспечены средствами индивидуальной защиты.
В свою очередь главврач республиканского Центра гигиены и эпидемологии Анна Казак назвала дефицит масок общемировой проблемой и рекомендовала самостоятельно изготовить средства защиты.
"Да, это общемировая проблема - наличие масок. Поэтому никто не отменял собственноручно сделанных масок - это восемь слоев марли. Чем она лучше: ее можно дезинфицировать, носить два часа (против одного-полутора часов в случае одноразовой маски - ИФ), и она ваша личная, индивидуальная. Человек может быть уверен, что он защищен", - сказала она.
Заместитель руководителя республиканского управления Роспотребнадзора Александр Жеребцов сообщил, что случаев заболевания новой вирусной инфекцией в республике не зарегистрировано. В настоящее время под наблюдением находится 311 жителей республики и четверо иностранных граждан, среди которых один из КНР и трое из Италии.
"Они здоровы и за ними установлено медицинское наблюдение в течение 14 дней (после прибытия из неблагополучных по инфекции стран - ИФ). Если у них появляется клиника ОРВИ, в обязательном порядке эти лица должны быть госпитализированы", - сказал он.
Жеребцов не исключил, что появление в республике пациентов с короновирусной инфекцией потребует таких меропритий, как карантин.
"Оперативный план мероприятий по профилактике будет корректироваться с учетом ситуации. У нас не зарегистрировано случаев (заражения - ИФ), если ситуация будет меняться, то естественно будут предлагаться и мероприятия по карантину тех учреждений, где будет складываться неблагополучие. Будет введен план повышенной готовности, как это сделано в Москве, как зоне особого риска, и Московской области", - сказал он.
По данным Минздрава Башкирии, в больницах республики имеется 1030 аппаратов ИВЛ, в случае массовой заболеваемости в ряде стационаров будут развернуты дополнительные инфекционные койки, во всех лечебных введут ограничения на оказание плановых операций, при этом неотложная помощь будет оказываться в полном объеме.
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