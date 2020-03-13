Силуанов не ожидает рецессии в экономике РФ в 2020 году

13.03.20 16:37

© РИА Новости. Алексей Куденко

13 марта. Interfax-Russia.ru – Глава Минфина РФ Антон Силуанов считает излишне пессимистичными прогнозы своего предшественника, ныне председателя Счетной палаты Алексея Кудрина, который в четверг допустил рецессию в российской экономике в 2020 году из-за обвала цен на нефть.

"Нет. У нас другие оценки", - сказал Силуанов журналистам в Костроме в ответ на вопрос, согласен ли он с мнением Кудрина.

Кудрин, выступая в четверг в Совете Федерации, заявил, что при сценарии $35-40 за баррель темпы экономического роста в 2020 г. будут ближе к нулю, не исключив и вариант снижения ВВП.

Базовый прогноз Минэкономразвития, который был уточнен в начале февраля и уже тогда вызывал вопросы, так как недостаточно учитывал влияние коронавируса на мировую экономику и сырьевые рынки, исходил из цены на нефть в $57,7 за баррель и предполагал рост ВВП РФ на 1,9%. Базовый сценарий ЦБ на 2020 год рассчитан при среднегодовой цене на нефть в $55 за баррель и предполагает рост российской экономики в интервале 1,5-2,0%.