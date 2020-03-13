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13.03.20 16:37
Силуанов не ожидает рецессии в экономике РФ в 2020 году
"Нет. У нас другие оценки", - сказал Силуанов журналистам в Костроме в ответ на вопрос, согласен ли он с мнением Кудрина.
Кудрин, выступая в четверг в Совете Федерации, заявил, что при сценарии $35-40 за баррель темпы экономического роста в 2020 г. будут ближе к нулю, не исключив и вариант снижения ВВП.
Базовый прогноз Минэкономразвития, который был уточнен в начале февраля и уже тогда вызывал вопросы, так как недостаточно учитывал влияние коронавируса на мировую экономику и сырьевые рынки, исходил из цены на нефть в $57,7 за баррель и предполагал рост ВВП РФ на 1,9%. Базовый сценарий ЦБ на 2020 год рассчитан при среднегодовой цене на нефть в $55 за баррель и предполагает рост российской экономики в интервале 1,5-2,0%.
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