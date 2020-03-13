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13.03.20 17:02
Беглов: мы не можем закрыть Петербург для борьбы с коронавирусом
"Мы не можем закрыть город, не может запретить въезжать в него или из него выезжать. Мы просто реагируем на обстоятельства, которые возникают. В городе нет паники, есть осторожность и беспокойство, но все находится под контролем", - сказал губернатор города Александр Беглов журналистам в пятницу.
Он добавил, что ограничения, введённые в городе в связи с коронавирусом, могут быть как продлены, так и отменены раньше времени в зависимости от изменения ситуации. Ограничения на массовые мероприятия также могут быть скорректированы, как в большую, так и в меньшую сторону.
Как сообщалось, в Петербурге пять заболевших, в том числе один ребенок. Все они приехали из-за границы. Власти города запретили проведение массовых мероприятий численностью свыше 1 тыс. человек на срок с 16 марта до 30 апреля, в городе усилены меры профилактики.
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