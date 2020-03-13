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13.03.20 17:26

ФАС возбудила дело против недобросовестных поставщиков медицинских масок в Удмуртии

© РИА Новости. Виталий Тимкив
13 марта. Interfax-Russia.ru - Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила очередное дело о необоснованном завышении цен на медицинские маски, сообщил начальник управления ФАС по борьбе с картелями Андрей Тенишев.

"Три уже антимонопольных дела о картелях возбуждено: Петербург, Красноярск и Удмуртия", - сообщил Тенишев журналистам в кулуарах Антимонопольного форума Объединения корпоративных юристов (ОКЮР), не уточнив названий компаний, фигурирующих в новом расследовании.

При этом, по мнению начальника антикартельного подразделения регулятора, ситуация с ценами в большинстве регионов стабилизировалась.

"Я думаю, что в целом так сказать можно, но не везде. Различными мерами, в том числе мерами принуждения, мы воздействуем на недобросовестных участников рынка", - заявил Тенишев.

"Проверки провели в прошедшие недели в целом ряде субъектов РФ, так называемые "рейды на рассвете", а как результат и маски появились", - отметил он.

12 февраля Санкт-Петербургское управление ФАС России возбудило дело о нарушении конкуренции в отношении оптовых поставщиков медицинских масок, сообщила в среду пресс-служба ведомства.

"В ходе проведенного мониторинга цен на указанные медизделия антимонопольный орган выявил, что перечисленные организации с середины января по начало февраля 2020 года практически одновременно и более чем в 1,5 раза подняли отпускные цены для розничных предприятий. Такие действия компаний-оптовиков содержат признаки заключения соглашения на рынке медизделий, которое привело к повышению цен", - отметили в пресс-службе.

Дело по признакам нарушения закона о защите конкуренции возбуждено в отношении ООО "Медицина Санкт-Петербург", ООО "НПКФ" "Эклиф" ", ООО "Профитмед СПб" и ООО "Новамед СПб".

10 марта пресс-служба ФАС сообщила, что Красноярское Управление антимонопольной службы возбудило дело в отношении поставщиков, в пять раз завышавших цены на медицинские маски в Хакасии и Туве.

"Красноярское УФАС России возбудило дело в отношении ООО "ФК Гранд Капитал Красноярск", ООО "Медико-техническая фирма "Мединстал", ООО "Пульс Красноярск" и ЗАО "Центр внедрения "Протек" по признакам нарушения п. 1 части 1 ст. 11 Закона о защите конкуренции - картель с целью поддержания цен на товарном рынке", - говорится в сообщении ФАС, распространенном в среду.

В нем отмечается, что "действия компаний могли стать причиной дефицита медицинских масок и роста цен на них в аптеках республик Тыва и Хакасия".

Компании осуществляли поставки медицинских масок на территорию Тувы, Хакасии и Красноярского края с декабря прошлого года по февраль текущего года. "В указанный период закупочные цены компаний существенно не менялись, однако цены на медицинские маски, поставляемые на территорию республик Хакасия и Тыва, были завышены на 132% - 408%", - говорится в сообщении.

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