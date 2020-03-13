Все запланированные на март спортивные и массовые мероприятия в Тюменской области перенесены на другой срок

13.03.20 17:37

© РИА Новости. Владимир Астапкович

13 марта. Interfax-Russia.ru - В Тюменской области из-за угрозы распространения коронавируса на более поздний срок перенесено проведение спортивных и массовых мероприятий, сообщает в пятницу региональный департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования.

В частности, запланированные в период с 13 по 31 марта региональные физкультурные, спортивные и массовые мероприятия с участием более 100 человек перенесены на другой месяц. Какой, в пресс-релизе не уточняется.

Ранее сообщалось, что накануне областная санитарно-противоэпидемическая комиссия ввела временное ограничение на проведение массовых мероприятий.

Также принято решение, что ближайшие спортивные соревнования всероссийского масштаба на территории региона пройдут без участия зрителей и болельщиков.