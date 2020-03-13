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13.03.20 17:30
Более 14 млрд руб. могут выделить регионам РФ в 2020 году на создание инфраструктуры по утилизации отходов
"В конце 2019 года на эти цели были выделены более 10 млрд рублей, они не были израсходованы и перешли на этот год. В этом году предусмотрено выделение еще более 4 млрд рублей", - сказал Румянцев на окружном совещании по проблемам экологии в Челябинске в пятницу.
Средства планируется выделить в рамках федерального проекта "Комплексная система обращения с отходами". В прошлом году средства не были израсходованы из-за отсутствия соответствующих правил.
"Над этой ошибкой Минприроды работает, и на данный момент мы к шести имевшимся мерам поддержки разработали еще четыре меры, которые более востребованы в регионах, из них три безвозмездные", - уточнил замминистра.
Так, по его сведениям, субъекты РФ смогут получить субсидирование на оснащение контейнерных площадок для раздельного сбора мусора, компенсацию затрат на лизинговые платежи и субсидирование процентных ставок по кредиту на эти цели.
Также разработаны правила предоставления льготного займа для обеспечения финансовой устойчивости региональных операторов.
"Сейчас эти меры находятся в Минфине России, (. . .) надеюсь, в течение месяца ими можно будет начать пользоваться", - подытожил Румянцев.
Он также уточнил, что получить финпомощь регионы и региональные операторы могут через публично-правовую компанию "Российский экологический оператор".
Кроме того, замминистра попросил субъекты актуализировать перечни свалок, которые необходимо рекультивировать.
"Было разослано в субъекты РФ письмо с просьбой представить обновления по списку, он формировался еще в 2017 году. Мы понимаем, что ситуация меняется, и в случае готовности (проектов) на рекультивацию (свалок) мы готовы включать их в программу", - отметил Румянцев.
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