Новые заболевшие: число выявленных случаев коронавируса в России выросло до 34
  
С обнулением срока: Госдума приняла поправки к Конституции РФ
   
Создать условия: власти РФ увеличат "единую субсидию" для ДФО более чем на 1 млрд рублей
 
 
МОСКВА
 
 
ЦЕНТР
 
 
СЕВЕРО-ЗАПАД
 
 
КРЫМ
 
 
ЮГ И СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ
 
 
ПОВОЛЖЬЕ
 
 
УРАЛ
 
 
СИБИРЬ
 
 
ДАЛЬНИЙ ВОСТОК
 
   
 
Главная страница
 
 
Об "Интерфаксе"
 
 
Подписка
 
INTERFAX.RU
ТУРИЗМ
НЕДВИЖИМОСТЬ
СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com            

Вход для подписчиков 

Новости Москвы
 Новости все новости
 
Новости подготовлены информационным агентством "Интерфакс-Москва"

оформить подписку
 


Репортаживсе репортажи
24.10.19   17:58

21.10.19   16:13

02.10.19   14:10
 
Главные события
13.03.20 17:30

Более 14 млрд руб. могут выделить регионам РФ в 2020 году на создание инфраструктуры по утилизации отходов

© РИА Новости. Виталий Белоусов
13 марта. Interfax-Russia.ru – Российские регионы в 2020 году могут получить из федерального бюджета более 14 млрд рублей в качестве помощи на создание инфраструктуры по утилизации и обращению с отходами, сообщил замглавы Минприроды РФ Константин Румянцев.

"В конце 2019 года на эти цели были выделены более 10 млрд рублей, они не были израсходованы и перешли на этот год. В этом году предусмотрено выделение еще более 4 млрд рублей", - сказал Румянцев на окружном совещании по проблемам экологии в Челябинске в пятницу.

Средства планируется выделить в рамках федерального проекта "Комплексная система обращения с отходами". В прошлом году средства не были израсходованы из-за отсутствия соответствующих правил.

"Над этой ошибкой Минприроды работает, и на данный момент мы к шести имевшимся мерам поддержки разработали еще четыре меры, которые более востребованы в регионах, из них три безвозмездные", - уточнил замминистра.

Так, по его сведениям, субъекты РФ смогут получить субсидирование на оснащение контейнерных площадок для раздельного сбора мусора, компенсацию затрат на лизинговые платежи и субсидирование процентных ставок по кредиту на эти цели.

Также разработаны правила предоставления льготного займа для обеспечения финансовой устойчивости региональных операторов.

"Сейчас эти меры находятся в Минфине России, (. . .) надеюсь, в течение месяца ими можно будет начать пользоваться", - подытожил Румянцев.

Он также уточнил, что получить финпомощь регионы и региональные операторы могут через публично-правовую компанию "Российский экологический оператор".

Кроме того, замминистра попросил субъекты актуализировать перечни свалок, которые необходимо рекультивировать.

"Было разослано в субъекты РФ письмо с просьбой представить обновления по списку, он формировался еще в 2017 году. Мы понимаем, что ситуация меняется, и в случае готовности (проектов) на рекультивацию (свалок) мы готовы включать их в программу", - отметил Румянцев.

Читайте нас в "Яндекс. Новости", подписывайтесь наш канал в "Яндекс.Дзен"


версия для печати    |    сообщить новость    |    копировать в блог


Другие материалы раздела
  13.03.20 15:08
Оперативный штаб МЧС начал работать в Москве в связи с ураганным ветром
.
  13.03.20 14:14
В аэропортах Москвы из-за ветра задержаны 50 рейсов, еще 19 отменены
.
  13.03.20 13:37
Начальник отдела угрозыска в Москве уволен за фотосессию в морге
.
  13.03.20 11:27
Суд вернется к делу "Седьмой студии" Серебренникова через неделю
.
  13.03.20 10:49
Более трех тысяч летних кафе откроют в Москве
.
  13.03.20 10:10
Экс-глава "Банка Москвы" заочно осужден на 14 лет за растрату более 14 млрд рублей
.
  13.03.20 08:27
Уровень погодной опасности в столичном регионе повышен до "оранжевого"
.
  12.03.20 23:45
Умерший в больнице в Коммунарке пациент не болел коронавирусом
.
  12.03.20 23:41
Число выявленных в Москве заболевших коронавирусом достигло 19 человек
.
  12.03.20 17:25
В Москве могут быть ужесточены меры по предотвращению распространения коронавируса


предыдущая
1
следующая
Поиск  Выбор даты 

Поиск:
 за период:
с 
по 
 



Точка зрениявсе материалы

.


.


.

 


  Об "Интерфаксе"   |   Контакты   |   Реклама на сайте
Rambler Top100    

Партнер Рамблера
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

     

Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".

Copyright © 1991-2020 Interfax. Все права защищены.

Условия использования информации   |   Запрещено для детей   |   Политика обработки персональных данных   |   Выходные данные
разработка : web.finmarket