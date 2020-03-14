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14.03.20 10:28
Совфед установил итоги рассмотрения регионами закона о поправках в Конституцию РФ
Верхняя палата парламента приняла соответствующее постановление большинством голосов от общего числа сенаторов.
Теперь постановление Совета Федерации об установлении результатов рассмотрения в субъектах РФ закона о поправках к Конституции должно быть незамедлительно направлено президенту РФ и в парламенты регионов.
Закон о поправках, как ожидается, должен быть изучен Конституционным судом на соответствие фундаментальным положениям Основного закона. В случае положительного заключения КС РФ будет объявлено общероссийское голосование по поправкам в Конституцию.
Предполагается, что оно состоится 22 апреля. Гражданам будет предложено голосовать по пакету поправок в целом, а не по отдельности.
В случае одобрения поправок на общероссийском голосовании президент издает указ об официальном опубликовании Конституции РФ с внесенными в нее изменениями, а также с указанием даты их вступления в силу.
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