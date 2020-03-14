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Двое жителей Кузбасса, у которых обнаружен коронавирус, прибыли из Италии

© РИА Новости. Александр Кондратюк
14 марта. Interfax-Russia.ru - Двое жителей Кемеровской области, у которых обнаружили коронавирус, заразились им в Италии, сообщила замруководителя управления Роспотребнадзора по Кузбассу Надежда Кутькина журналистам на брифинге в субботу.

"Заболевшие прибыли из Италии, где отдыхали. Самолет (с ними на борту - ИФ) прибыл из Италии в Шереметьево 7 марта, оттуда - до Новосибирска, далее они ехали своим транспортом", - сказала Кутькина.

По ее словам, первичные исследования взятых у заболевших проб делались в одном из кузбасских вузов, повторные - в Государственном научном центре вирусологии и биотехнологии "Вектор" в Новосибирске.

В свою очередь главный областной специалист по инфекционным болезням Ольга Бородкина сообщила, что у одного из госпитализированных состояние средней степени тяжести, у второго - удовлетворительное.

"Они не в реанимации, искусственной вентиляции им не требуется", - отметила Бородкина.

Первый заместитель начальника департамента охраны здоровья населения Кемеровской области Елена Зеленина сообщила, что с заболевшими контактировали четыре человека.

"С ними (заболевшими - ИФ) контактировали четыре человека. Они отслеживаются. Варианты, где они будут изолироваться, будут рассматриваться индивидуально. С этими контактами проведена работа, оценены условия их проживания, адекватности, они находятся в домашней изоляции. Одна из контактировавших с больными была госпитализирована по ее собственной инициативе", - сказала Зеленина.

По ее мнению, не исключено дальнейшее распространение заболевания в регионе.

"Медики работают, не отходя с рабочего места, в военном режиме. Готовится распоряжение о введение режима повышенной готовности", - подчеркнула Зеленина.

Она также сообщила, что в случае роста числа заболевших корпусы инфекционных больниц региона будут закрываться полностью, в них будут только те, кто заразился коронавирусом. "Сейчас отделения готовы, они стоят пустые", - уточнила Зеленина.

Как сообщалось, в пятницу вечером двое жителей Кемерово были госпитализированы с подозрением на коронавирус, в субботу диагноз подтвердился. Кроме того, житель кузбасского Новокузнецка госпитализирован с подозрением на коронавирус.

По состоянию на 13 марта 2020 года коронавирусная инфекция подтверждена у 45 человек. С учетом двух пациентов в Кемерове эта цифра достигла 47 заболевших.

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